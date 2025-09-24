دبي والريادة في الترميز العقاري

يمثل الترميز العقاري أحد أبرز الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل مفهوم الاستثمار في العقارات، حيث يتم تحويل العقار إلى رموز رقمية قائمة على تقنية «البلوك تشين»، تتيح تجزئة الملكية وبيعها لمستثمرين متعددين عبر منصات رقمية.

وفي هذا السياق، برزت دبي كأول مدينة على مستوى العالم تتبنى هذا النظام بفضل التكامل القانوني المباشر بين حلول الترميز وسجلات دائرة الأراضي والأملاك، ما أوجد أساساً متيناً يضمن الشفافية والشرعية القانونية للملكية الجزئية.

وتحمل تجربة دبي خصوصية نادرة، فهي لم تقتصر على إطلاق منصة تجريبية أو مشاريع محدودة النطاق، بل ربطت الترميز العقاري بشكل متكامل بالبنية القانونية والتنظيمية، وهو ما يجعلها متقدمة بخطوات على تجارب مشابهة في أسواق أخرى.

ففي الولايات المتحدة وأوروبا، ورغم وجود محاولات لتبني نماذج الملكية الجزئية عبر البلوك تشين، غالباً ما اصطدمت المبادرات بعقبات تنظيمية وقانونية تعيق انتشارها الواسع، إذ تظل حقوق الملكية خاضعة لتعقيدات قانونية تختلف من ولاية إلى أخرى أو من دولة لأخرى.

أما في آسيا، فقد شهدت سنغافورة وهونغ كونغ تجارب واعدة في هذا المجال، لكنها لاتزال في مراحل محدودة، تركز على جذب المستثمرين الدوليين أكثر من دمج الترميز داخل المنظومة العقارية الوطنية بشكل كامل كما فعلت دبي. ومن هنا تتجلى ميزة الريادة التي تتمتع بها الإمارة، كونها وضعت الإطار القانوني والعملي معاً، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بهذه المنظومة جديدة.

وعلى مستوى الأثر، يفتح الترميز العقاري آفاقاً للاستثمار العقاري من خلال خفض كلفة الدخول للسوق، وتمكين الأفراد من تملك حصص صغيرة في مشروعات كبرى كانت حكراً على المؤسسات أو الأثرياء. كما يعزز السيولة في السوق عبر سهولة تداول الرموز العقارية، ما يحول الأصول العقارية من كونها استثمارات جامدة إلى أدوات مالية مرنة وقابلة للتداول.

ومن هنا، فإن نجاح دبي في هذا المجال لا يمثل فقط خطوة نوعية في تطوير سوقها العقارية، بل يقدم نموذجاً عالمياً يبرهن على أن الجمع بين الابتكار التكنولوجي والإطار القانوني السليم هو السبيل لتحويل الأفكار المستقبلية إلى واقع يغير قواعد اللعبة.

* رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه