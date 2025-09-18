علمتني الحياة: رحلة في فكر قائد

يأتي كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كمرآة صافية تعكس تجربة إنسانية وقيادية فريدة، امتدت لأكثر من 60 عاماً من العمل العام، والسياسة، والحكم، والحياة، فالكتاب ليس مجرد سرد لسيرة ذاتية، بل هو تأملات عميقة في المبادئ والقيم التي شكلت شخصية قائد استثنائي، ورؤية متزنة لمستقبل أمة، يتكون من فصول عدة، يحمل كل منها درساً أو فكرةً أو موقفاً، بأسلوب بسيط، صادق، ومباشر، يصل من القلب إلى القلب، فالإنجاز في فكر القائد لا يتحقق بالانتظار أو التنظير، بل بالفعل المستمر، «الحركة تصنع الإنجاز»، فهكذا يلخص سموه فلسفته القيادية التي صنعت من دبي نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار.

ويستعرض سموه القيم التي ورثها عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من بساطة العيش، إلى الوقار والتسامح، هذه القيم لم تكن مجرد مبادئ شخصية، بل تحولت إلى أسس في إدارة الحكم وبناء الإنسان، كما أن الكتاب يركز على التجربة الإنسانية أكثر من المشاريع والإنجازات، ويؤكد سموه بكل تواضع أنه ليس كاملًا، بل إنسان يتعلم، يخطئ ويصيب، يحب ويكره، يتغير وينمو، لكنه ظل ثابتاً في حبه لوطنه وشعبه وأمته، وفي سعيه الدائم لتمكين الإنسان، وتوفير حياة كريمة له.

«هل جربت أن تعيش؟»، حيث يدعو القارئ إلى خوض التجارب، والمغامرة، والتحدي، لأن العمر لا يُقاس بالسنوات، بل بلحظات التغيير، وفي فصل «لا تفعل شيئاً لا تكن شيئاً»، يوجه رسالة قوية لمن يسعى للتميز: افعل الصواب، ودعهم يتحدثوا.

«علمتني الحياة» هو كتاب يُقرأ بالقلب قبل العين، ويُحفظ في الذاكرة قبل الرفوف، هو هدية من قائد إلى شعبه وأمته، ومن إنسان إلى الإنسانية، أنصح كل من يسعى لفهم القيادة، أو تطوير ذاته، أو استلهام الحكمة، أن يقرأه، ويتأمل فيه، ويجعله رفيقاً في رحلة الحياة.

* مؤسس سهيل للحلول الذكية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه