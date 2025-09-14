التعليم لبنة بناء مجتمع القيم

منذ سالف الزمان، كان التعليم هو الأساس الذي يُبنى عليه تقدم الأمم ورقي المجتمعات وعماد الحضارات، فهو المفتاح الذي يفتح أبواب المعرفة، ويمنح الإنسان القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرارات الحكيمة. عبر العصور، أدرك البشر أهمية التعليم، ليس كوسيلة لتحصيل المعلومات فحسب، بل كمنهج لتشكيل القيم والأخلاق التي ترتكز عليها المجتمعات المستقرة والمزدهرة.

إن التعليم يمثل اللبنة الأساسية في بناء مجتمع القيم، حيث يغرس في النفوس المبادئ السامية، فلا يكفي أن يتعلم الإنسان العلوم والمعارف، بل يجب أن يتحلى بالقيم. ومن هنا تأتي أهمية دور المؤسسة التعليمية في تشكيل شخصية الفرد.

لقد أوصانا ديننا الحنيف بالتعليم، حيث جاء في الحديث الشريف: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة».

وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالتعليم باعتباره حقاً وواجباً على الجميع، ولا يفرق بين جنس أو طبقة. وسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس البشرية في الهداية بالعلم النافع، أكمل الهدي في التعليم هديه، بعثه الله تعالى معلماً ميسراً. وكما قيل: التعليم أشرف صناعة وأربح بضاعة وأنجع شفاعة وأفضل براعة وربه ذو إمرة مطاعة وهيبة مشاعة ورعية مطواعة. وكما قال الشاعر:

العِلمُ زَينٌ وَتَشريفٌ لِصاحِبِهِ فاِطلُب هُديتَ فنونَ العِلمِ وَالأَدَبا

إن الاستثمار في التعليم استثمار في المستقبل، لأنه يُنمّي التفكير النقدي والابتكار لدى الأجيال القادمة، فالعالم اليوم يشهد تغيرات سريعة، والتعليم هو الوسيلة الأهم التي تُهيئ الشباب لمواجهة هذه التحديات، وتساعدهم على التكيف مع متطلبات العصر. كما أن تعزيز التعليم القيمي يُسهم في بناء مجتمع متماسك، يحترم الآخر ويعيش في سلام، ما يرسخ مفهوم المواطنة الإيجابية.

وفي دولتنا المباركة، نجد دعماً قوياً من القيادة الرشيدة، حفظها الله، للتعليم، خصوصاً في «عام المجتمع» الذي نعيش مكتسباته، حيث تركز الجهود على رفع جودة التعليم، وتوفير بيئة محفزة للطلاب والمعلمين. ومع بدايات العام الدراسي الجديد، تتجدد الآمال والطموحات لتحقيق الأهداف والمنجزات لغد أجمل ومستقبل أفضل. فالتعليم هو بوابة النهوض بالمجتمع، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر، والحفاظ على القيم التي تميزنا عن غيرنا، فلنحرص جميعاً على دعم التعليم، ونبذل أقصى ما لدينا من جهد لنرعى هذا الكنز العظيم الذي يحمل في طياته بناء الإنسان والمجتمع.

*باحث في العلوم الإنسانية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه