عقارات دبي.. هل تواصل الصعود؟

إذا كنت تملك مليون دولار، فإن ما يمكنك الحصول عليه من عقار يختلف اختلافاً جذرياً من مدينة إلى أخرى، فبينما تتيح لك هذه الميزانية بالكاد شراء شقة صغيرة في لندن أو نيويورك، فإنها في دبي تُترجم إلى عقار واسع، وفخم، وفي موقع متميّز.

وفي مقارنة حديثة نشرتها صحيفة «الإمارات اليوم»، بين إمارة دبي ومدن كبرى، مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وسنغافورة، أظهرت البيانات أن دبي لاتزال تقدم القيمة الأعلى مقابل كل دولار يُستثمر في العقار. فمتوسط سعر القدم المربعة في دبي أقل بنحو 65% مقارنة ببعض نظيراتها من المدن العالمية، ما يجعلها الخيار الأذكى للمستثمرين والمشترين.

وبحسب المنصات العقارية الدولية، فإن مليون دولار في نيويورك تشتري بالكاد استوديو أو شقة بغرفة واحدة بمساحة لا تتجاوز 640 قدماً مربعة، وفي لندن، يمكن للمبلغ نفسه أن يتيح شقة صغيرة بمساحة لا تتعدى 574 قدماً مربعة، في منطقة بعيدة عن وسط المدينة، أما في باريس، فالمساحة تكون أكثر تواضعاً، رغم الطابع التاريخي للعقار، وفي سنغافورة، حيث الأسعار مرتفعة نسبياً، فإن مساحة العقار الذي يمكنك الحصول عليه لن تتجاوز 732 قدماً مربعة في موقع جيد.

في المقابل، تمنحك دبي عقاراً بمساحة تبدأ من 1300 إلى 1490 قدماً مربعة، وفي مناطق مركزية، مثل «داون تاون»، «دبي مارينا»، أو «الخليج التجاري»، مع إطلالات مميّزة على معالم المدينة. هذا الفرق الكبير في المساحة والسعر يضع دبي في مرتبة متقدمة بين المدن الكبرى، من حيث الجاذبية العقارية.

وتعكس هذه المعطيات حقيقة أن سوق العقارات في دبي لاتزال تمتلك هامشاً كبيراً للنمو، خصوصاً مع ما توفره المدينة من بيئة تنظيمية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، وجودة حياة عالمية. ورغم الطلب المتزايد محلياً ودولياً، فإن الأسعار لاتزال في متناول شريحة واسعة من المستثمرين.

فهل يشير هذا الفارق الكبير إلى أن هناك مجالاً حقيقياً لارتفاع الأسعار في المستقبل القريب؟

بين التوسع المستمر للمدينة، وزيادة الطلب على العقارات السكنية الفاخرة، تبدو الإجابة أقرب إلى «نعم»، لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام فرصة استثمارية ذهبية قبل موجة جديدة من الارتفاع؟

