التكاتف في أهم مرحلة

شدد أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، على أهمية التكاتف حول «الأبيض» ودعمه في المرحلة الحالية قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وربما تكون هذه أقرب فرصة لوجودنا في العرس العالمي، إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة في المجموعة التي تضم إلى جانبنا قطر وعُمان.

نجح اتحاد كرة القدم في توفير مباراتين مع منتخبين ربما هما أقرب من ناحية المستوى إلى عُمان وقطر، وتمكن منتخبنا من الفوز في الوديتين والخروج بالعديد من الفوائد والمكاسب من التجربتين، إضافة إلى ملاحظات عدة يجب العمل عليها قبل الملحق الحاسم الذي سيقام في أكتوبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

ربما تكون أكثر نقطة تثير القلق في منتخبنا الوطني هي مسألة مركز الارتكاز، وهذا الضعف بات ظاهراً في جميع مباريات المنتخب الأخيرة، وكان سبباً في خسارة العديد من النقاط بالتصفيات الماضية، ومع الإضافات العديدة بات هذا المركز هو الحلقة الأضعف، إضافة إلى غياب المهاجم الحقيقي الهداف، أقصد هنا صاحب الرقم 9، لكن يبدو أن كوزمين تمكن من إيجاد حلول هجومية أخرى، إلا أن غياب اللاعب رقم 6 المتكامل لايزال مؤثراً وبشكل ملحوظ، ويظهر ذلك بشكل كبير في المباريات المهمة وأمام المنتخبات ذات الوزن الثقيل.

الفوز في هذه الفترة يجلب المزيد من الثقة إلى «الأبيض»، وكما يقال «الانتصارات تجلب الانتصارات» ما يُولّد الشعور بالثقة، ويغذي الدافعية في هذه الفترة التي تتطلب بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق حلم ينتظره الشارع الإماراتي طويلاً منذ نحو 35 عاماً.

في الوقت ذاته، يجب ألّا تخدعنا نتائج عُمان وقطر في التجارب الودية الأخيرة، لأن التاريخ والتجارب الماضية أثبتا لنا أن الوضع سيكون مختلفاً تماماً في المنافسات بين المنتخبات الخليجية، إذ إنه لا توجد عوامل أو حسابات يمكن أن تبني عليها في أي مواجهة، لأن ما يحدث في أرضية الملعب لا علاقة له بالماضي، وهذا ما شاهدناه في البطولة الخليجية الأخيرة.

كما ننتظر مبادرات اتحاد كرة القدم بشأن وجود الجماهير في المباراتين أمام عُمان وقطر، ونتمنى أن نرى مبادرات رجال الأعمال في دعم المنتخب جماهيرياً في هذه المرحلة الحاسمة.

