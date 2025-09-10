مسار صاعد ورهان رابح

تواصل سوق العقارات على المخطط في دبي مسارها الصاعد، مدفوعة بمزيج فريد من مرونة محلية وجاذبية عالمية، جعلت الإمارة واحدة من أكثر الوجهات العقارية جذباً لرؤوس الأموال.

ووفقاً لبيانات حديثة، سجّلت مبيعات إعادة البيع على المخطط في يوليو 2025 مستوى قياسياً بلغ 7.6 مليارات درهم بارتفاع 123%، ما يؤكد تحول هذه الفئة إلى أداة استثمارية مفضلة، تتيح مرونة وسيولة أكبر مقارنة بالشراء التقليدية، كما يعكس قدرة دبي على استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، بدءاً من المستخدم النهائي حتى المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وفي موازاة ذلك، يشهد القطاع زخماً متزايداً في العقارات ذات العلامات التجارية العالمية، التي تحولت إلى المحرك الأبرز للطلب. فبحسب بيانات مؤسسة «نايت فرانك»، ارتفعت نسبة اهتمام الأثرياء حول العالم بهذا النوع من الوحدات من 59% في عام 2023 إلى 69% في عام 2024، وتتصدر دبي هذا التوجه بامتلاكها أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية على مستوى العالم، فيما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في المشروعات قيد التطوير، بنحو 17 ألف وحدة حتى نهاية 2024.

وتكمن جاذبية هذه الفئة في كونها استثماراً مزدوج العوائد، فإلى جانب قيمتها السكنية الرفيعة، تسجل عادة ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى 20%، مقارنة بالعقارات التقليدية، بفضل محدودية المعروض ومواقعها المميزة. كما تحقق عوائد إيجارية قوية تراوح بين 6.5% في الإيجارات القصيرة و9% في العقود الطويلة، ما يجعلها أصلاً عالي الأداء، يجمع بين حماية رأس المال وتوليد تدفقات نقدية مستدامة.

كما يمنح البيع على المخطط المستثمرين ميزة الشراء المبكر بأسعار ثابتة قبل اكتمال المشروعات، بما يضمن مكاسب رأسمالية إضافية مع تقدم مراحل التطوير. هذه الديناميكية، مدعومة بالسياسات الحكومية المرنة وتنامي ثقة المستثمرين العالميين، تجعل من دبي نموذجاً متقدماً لسوق قادرة على مواكبة التحولات واستباق احتياجات المستثمرين.

في المحصلة، لم تعد مبيعات العقارات على المخطط مجرد اتجاه عابر، بل ركيزة صلبة في معادلة نمو دبي العقاري، ودليلاً على ترسيخ الإمارة مكانتها كسوق عالمية رائدة للاستثمار العقاري الفاخر.

وبينما تستمر المشروعات الكبرى في إعادة تشكيل المشهد العمراني، فإن مرونة السياسات الحكومية، وتغير أنماط الطلب الاستهلاكي يجعلان من الإمارة نموذجاً متقدماً لسوق قادرة على مواكبة التحولات العالمية، واستباق احتياجات المستثمرين.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

