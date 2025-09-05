من المزارع الرأسية إلى الابتكار في الصحراء

تتجه أنظار العالم نحو دبي، التي نجحت في إعادة تعريف مفهوم الأمن الغذائي في بيئة صحراوية قاسية، من خلال تبنّي حلول زراعية ذكية، تقلل الاعتماد على الاستيراد، وتوظّف التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة، فالإمارة لا تكتفي بمواجهة ندرة المياه وحرارة الصحراء كواقع جغرافي، بل تحوّل هذه التحديات إلى فرص عبر الابتكار الزراعي والاستثمار طويل المدى.

من أبرز هذه الحلول المزارع الرأسية، التي بدأت دبي في تبنيها بشكل متسارع، فقد دشّنت الإمارة «ECO-1»، أكبر مزرعة رأسية في العالم، بمساحة 330 ألف قدم مربعة، قادرة على إنتاج أكثر من 900 طن من الخضراوات الورقية سنوياً، باستخدام 95% أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية. هذه التقنية لا توفر الغذاء فحسب، بل تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتضمن توافر منتجات طازجة على مدار العام، ما يجعلها عنصراً رئيساً في بناء منظومة غذائية محلية أكثر مرونة.

كما تبرز مبادرات، مثل «Pure Harvest Smart Farms»، التي تنتج أصنافاً متنوعة من الطماطم والخضراوات والفراولة في بيوت محمية متطورة، وفي الأغلب تكون منتجاتها أرخص بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالواردات الجوية، هذه النماذج تؤكد أن التكنولوجيا قادرة على جعل الزراعة في الصحراء أكثر استدامة وربحية، وتفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة في قطاع «AgriTech»، الذي يُتوقع أن تبلغ قيمته مليارات الدولارات خلال العقد المقبل، وقد بدأت دبي بالفعل في تشجيع الاستثمار الزراعي الذكي عبر حزم تمويلية، وحاضنات أعمال، وشراكات مع شركات عالمية لنقل المعرفة والخبرة.

هذا التوجه لا يحمل قيمة اقتصادية فقط، بل يعزز أيضاً مكانة دبي مختبراً عالمياً لحلول الغذاء المستدام. وفي الوقت الذي تستورد الإمارات نحو 80% من غذائها حتى عام 2024، وفق بيانات تقرير «USDA FAS» لدبي، تعكف الإمارة على رفع نسبة الاكتفاء المحلي تدريجياً عبر هذه التقنيات والاستثمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي 2051.

ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب خطوات إضافية، أبرزها تعزيز التعاون مع المراكز البحثية العالمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الزراعية في الداخل والخارج، إضافة إلى نشر ثقافة الاستهلاك المستدام، وتشجيع المجتمع على دعم المنتجات المحلية.

إن قصة دبي مع الأمن الغذائي الذكي، تعكس قدرتها على تحويل الصحراء إلى أرض خصبة بالابتكار والاستثمار، ليس لتأمين غذائها فحسب، بل لتقديم نموذج عالمي يمكن أن يُحتذى في البيئات القاحلة.

