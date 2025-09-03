الخطوة التالية

ربما بدأنا نلمس ارتفاعاً في المستوى الفني لفرقنا، بسبب اللاعبين المحترفين والمقيمين، وكسب منتخبنا الوطني العديد من الأسماء التي نأمل أن تشكل الإضافة المأمولة والمتوقعة، ونأمل أن يتجانس اللاعبون في أسرع وقت ممكن، لأن هذه النقطة التي تقف عائقاً أمام الأبيض.

أعتقد أن كرة القدم الإماراتية بحاجة إلى خطوة أخرى، وذلك حتى تواكب تطور المستويات في القارة الآسيوية، لأنه في الوقت الحالي إذا نظرنا إلى العديد من المنتخبات المتطورة نجدها تقف على مسألة الاحتراف، إذ تعتمد على اللاعبين الموجودين في أوروبا على وجه التحديد، وأيضاً هناك منتخبات أخرى أخذت قفزات سريعة، بسبب الاحتراف الخارجي.

وجود أسماء جيدة ودوري قوي لا يعني أنك تملك منتخباً قوياً وأنك ستنافس على أعلى مستوى، لأننا إذا نظرنا إلى المنتخبات التي ضمنت الوجود في كأس العالم 2026 من قارة آسيا، فإنها لا تملك أقوى المسابقات على مستوى القارة الصفراء، بل ما صنع الفارق لها، وأسهم في تأهلها هو الاحتراف.

الآن، باتت لدينا العديد من الأسماء المحلية التي تملك فرصة اللعب في المسابقات الأوروبية الكبرى، وهناك أسماء عديدة يمكنها الوجود في القارة العجوز، ونأمل أن ننظر إلى نقطة أبعد من المنافسات المحلية، وأن يتم فتح الباب أمام اللاعبين من أجل الوجود في الخارج، حتى تتم الاستفادة منهم على مستوى منتخباتنا الوطنية.

في الأيام الماضية سمعنا العديد من الأخبار عن اهتمام بعض الأندية الأوروبية أو من أميركا الجنوبية بلاعبين من منتخبنا الوطني ودورينا، ولا أقصد هنا أن نتخلص من أفضل اللاعبين دون تحقيق أي مكاسب مادية أو على شاكلة ذلك، بل هناك أسماء يمكن إعارتها، على سبيل المثال، حتى يستفيد اللاعب في الخارج، وربما يعود بشكل أفضل في وقت لاحق إلى النادي والمنتخب.

على سبيل المثال، لاحظنا انضمام محمد عوض الله إلى منتخبنا الوطني لأول مرة، جاء ذلك بعدما قام نادي العين بإعارته إلى فريق بالدوري البولندي، وحسب ما سمعنا عنه في وسائل الإعلام، يبدو أن المهاجم تطور بشكل ملحوظ مما قاده إلى الأبيض، وهي تجربة نتمنى أن تتوسع.

