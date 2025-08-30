السقوط من جديد

بعد تجربة مريرة خاضها مع الإدمان، أقلع عنها، وظل متعافياً لسنوات عدة، حرص خلالها على الابتعاد عن كل أنواع المؤثرات أو المثيرات التي قد تجره مجدداً إلى ذاك الطريق المظلم، متجنباً كل من كان سبباً في مأساته حتى لو كان أقرب الناس إليه.

وبعد رحلة التعافي الطويلة، التقى ذات يوم صديقاً قديماً كان يتعاطى معه في الماضي، تحدثا عن الماضي، واسترجعا مغامراتهما معاً، إلى أن أخرج صاحب السوء حبة مخدرة، وابتزه عاطفياً حتى خضع وعاود السقوط!

هذه القصة الحزينة لابن أحد المعارف، وبواقع عملنا أدرك أنها متكررة، فنسب الانتكاسة بعد التعافي من الإدمان كبيرة عالمياً، وتمثل ردة كبيرة إلى الخلف، وتنتهي عادة بوفاة صاحبها أو سجنه.

والد هذا الشاب وأسرته عانوا كثيراً بسببه، لكنهم لم يفقدوا الأمل في تعافيه، وقدموا له كل أنواع الدعم والمساندة، عكس أسر أخرى تتعامل مع مريض الإدمان باعتباره مجرماً ومصدراً للعار والإذلال، فينبذونه ويلفظونه، مساهمين -عن جهل - في قطع كل السبل لعودته وشفائه.

هناك أسباب عدة للانتكاسة وفق خبراء ودراسات متعمقة، أبرزها الضغط العصبي، وتشكك المحيطين، وعدم تقبل المجتمع مجدداً للمتعافي، وفي المقابل، أعرف أشخاصاً أثبتوا صلابة نادرة، تجاوزوا الأزمة بمفردهم، متحملين الآلام والتبعات، لأنهم أدركوا في لحظة صدق مع النفس أنهم موشكون على نهاية مدمرة.

وبكل موضوعية، التعديلات التي طرأت على القانون رقم 30 لعام 2021 في شأن مكافحة المخدرات، فتحت نافذة أمل واسعة أمام مرضى الإدمان الراغبين في التعافي، سواء بإعفائهم من المساءلة القانونية إذا تقدموا من تلقاء أنفسهم، أو بوساطة أقاربهم حتى الدرجة الثانية للعلاج، أو أبلغوا النيابة العامة أو الشرطة، بحسب المادة 89 من القانون، وكذلك مواد أخرى تعكس قناعة المشرّع بأن المتورطين في فخ الإدمان بحاجة إلى المساعدة وليس العقاب، على الأقل عند التعاطي لأول مرة، وإظهار رغبة وإرادة صادقتين في التعافي.

وتظل الأسرة كما أكدنا مراراً هي خط الدفاع الأول، لحماية الأبناء من السقوط في فخ الإدمان، ووسيلة الكشف المبكر حال تورطهم في التعاطي، ويد العون والسند لهم حتى يتماثلوا للشفاء والتعافي.

