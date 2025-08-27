زخم العقارات التجارية.. طفرة أم تحوّل؟

تواصل سوق العقارات التجارية في دبي جذب الأنظار كمحور استثماري ديناميكي وصاعد، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال، ونمو الإيجارات، خصوصاً في قطاعي المكاتب واللوجستيات، ولم تعد هذه السوق مجرد «ملحق» بطفرة العقارات السكنية، بل تحولت إلى ركيزة استراتيجية في المشهد العقاري للإمارة، إذ سجلت قيمة المعاملات التجارية في الربع الثاني من العام الجاري نحو 31 مليار درهم، محققة قفزة بنسبة 50% على أساس سنوي، مدفوعة بصعود لافت في مبيعات المكاتب والمرافق اللوجستية.

يعكس هذا الأداء، نضوج السوق وتحولها من بيئة تأجير تقليدية إلى منصة استثمارية متكاملة، حيث قاد قطاع المكاتب هذا النمو، إذ قفزت مبيعاته بنسبة 93%، لتصل إلى 2.6 مليار درهم، بينما ارتفع عدد المعاملات بـ26%. كما تجاوز معدل إشغال المكاتب الممتازة 92%، وقفزت الإيجارات في مناطق مثل مركز دبي المالي، و«الخليج التجاري» بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، في حين تشهد مناطق ناشئة مثل: «البرشا هايتس»، و«موتور سيتي»، إقبالاً متزايداً بفضل أسعارها التنافسية، وبنيتها التحتية المتطورة، ما يشير إلى توسع خريطة الطلب خارج المراكز التقليدية.

وجاء هذا التحول مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية، ونمو القطاعات غير النفطية، واستقرار السياسات الاقتصادية، ما عزز ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

في الوقت ذاته، نجحت المشاريع «قيد الإنشاء» في تغيير قواعد اللعبة، في ظل التحول الملحوظ الذي شهدته السوق، مع الإقبال المتزايد على الأصول «على الخريطة»، خصوصاً تلك التي تقدم حلولاً مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، مع إطلاق أبراج تجارية تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة، وتصاميم الطوابق المرنة، ووسائل الراحة الراقية.

أما قطاع المستودعات، فقد تحول إلى وجهة استثمارية بحد ذاته، مع ارتفاع متوسط أسعار البيع إلى 22.2 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب الكبير على المواقع الاستراتيجية في «جافزا» و«دبي الصناعية»، وسط توسع شركات التوزيع وسلاسل الإمداد.

إن ما تشهده سوق دبي العقارية التجارية يمثل تحوّلاً نوعياً يعكس تغيراً جذرياً في طبيعة الأصول، وهوية المستثمرين، وعقلية المطورين، وسط بيئة تشريعية مستقرة ورؤية اقتصادية طموحة تعزز من جاذبية الإمارة للاستثمار، لتظل العقارات التجارية مرشحة لتكون الحصان الرابح في السباق على الاستثمار طويل الأجل.

* رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

