الطب التنبؤي (5)

قد يظن البعض أن استخدام الذكاء الاصطناعي رفاهية وسعة، وليس ضرورة ترتبط بإنقاذ الأرواح، وبمجرد النظر لما يتكبّده الاقتصاد الأميركي بسبب تكاليف الأخطاء الطبية لوصف الأدوية وطلبها، فإن الوصفات اليدوية غير الواضحة تكلف أكثر من 177 مليار دولار سنوياً، وتُقدّر معدلات الأخطاء المتعلقة بالأدوية وحدها بما بين 8% و25%، حيث يحدد الممرضون والصيادلة نحو 30% إلى 70% من أخطاء طلب الأدوية، بينما تقدر منظمة الصحة العالمية كلفة الأخطاء الدوائية وحدها في النظام الصحي بـ42 مليار دولار سنوياً. علاوة على ذلك، فإن بعض الخبراء يُقدّر التأثير المالي الموثق للأخطاء الطبية واسع النطاق بشكل متحفظ بـ20 مليار دولار سنوياً، بينما يقدر آخرون نفقات الرعاية الصحية بما بين 35.7 و45 مليار دولار للعدوى المكتسبة في المستشفيات الأميركية.

ويجب هنا تأكيد أن الأخطاء الطبية (بما في ذلك الأخطاء الجراحية وأخطاء الأدوية)، تتسبب في تكاليف إنسانية ومالية كبيرة على مستوى العالم، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة المرضى والعجز وإطالة فترات إقامة المرضى في المستشفيات، وكل ذلك يسهم في زيادة تكاليف الرعاية الصحية.

في التكاليف المباشرة، تؤدي الأخطاء الطبية إلى زيادة فترات الإقامة في المستشفيات، ودخول المستشفيات مرة أخرى، وعلاجات طبية إضافية، وكل ذلك يسهم في ارتفاع نفقات الرعاية الصحية. أما في التكاليف غير المباشرة، فيمكن أن تؤدي الأخطاء إلى فقدان الإنتاجية، والعجز طويل الأمد، وحتى الوفاة، ما يؤثر في الأفراد والاقتصاد الأوسع.

ومن وظائف المستقبل الطبية، معالج الواقع الافتراضي (علاج المرضى بواقع جديد)، باستخدام سماعة مخصصة، يغمر الواقع الافتراضي المستخدم في عالم مختلف.

ولن تقتصر إمكانات هذه التقنية على التدريب الطبي فحسب، بل تشمل أيضاً المسارات العلاجية، إذ تشير الدراسات بالفعل إلى أن الواقع الافتراضي بديل مفيد وخالٍ من الأدوية، سواء في تخفيف آلام ما بعد الجراحة، أو تخفيف ألم الولادة، أو علاج الرهاب. ومع تزايد اعتماد علاجات الواقع الافتراضي في الممارسة الطبية السائدة، سنحتاج إلى تصميم احترافي لأهمية إسهام معالج الواقع الافتراضي، حيث يتطلب هذا الأخير خلفية في الطب النفسي وخبرة في تقنية الواقع الافتراضي لتصميم العلاجات المناسبة. ولربما تظهر تبعات سلبية كالنشاط البدني والعقلي، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة لكل المؤشرات ذات الصلة استباقياً، ومعالجتها فورياً عند بدء استخدام التقنيات العلاجية الناشئة، والحد من مخاطرها.

وللحديث بقية..

*مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد

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