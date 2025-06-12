دبي تواصل ريادتها السياحية عالمياً

يشير العديد من المؤشرات السياحية إلى أن دبي تُعدّ وجهة المستقبل في مجالَي السياحة والضيافة، ولم يكن هذا التميّز وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة، وضعتها الإمارة منذ سنواتها الأولى، فقد نجحت دبي في رسم خريطة طموحة لاستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، مع توفير أفضل المنتجعات والمرافق السياحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويُعدّ توافر شبكة طيران عالمية من أبرز عوامل نجاح القطاع السياحي في دبي، حيث تستقبل الإمارة أكثر من 600 رحلة جوية يومياً، وما يزيد على 18 ألف رحلة شهرياً، ويعزز هذا النجاح وجود الناقلة الوطنية «طيران الإمارات» التي تُعدّ واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم، حيث تُسيّر وحدها نحو 3600 رحلة أسبوعياً من «مبنى الركاب 3» في مطار دبي الدولي، وتغطي أكثر من 150 وجهة في أكثر من 80 دولة.

وفي انعكاس مباشر لهذه الجهود، استقبلت دبي نحو 5.31 ملايين سائح دولي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الأداء المتميّز إلى قوة البنية التحتية المتقدمة، التي مكّنت إمارة دبي من استيعاب هذا النمو المستمر في أعداد الزوّار.

كما سجل القطاع الفندقي أداء قوياً، حيث تجاوزت معدلات الإشغال في فبراير من العام الحالي معدلات شهري يناير (82.4%)، وديسمبر (80.2%) من عام 2024، ما يعكس استدامة الطلب على خدمات الضيافة في الإمارة.

ويُعدّ فوز دبي بجائزة «اختيار المسافرين» من منصة «تريب أدفايزر» لثلاث سنوات متتالية، دليلاً إضافياً على مكانتها الرائدة عالمياً، حيث باتت المدينة الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.

ويعكس هذا التميّز التقدم المستمر الذي تحرزه دبي ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة واحدةً من أهم ثلاث وجهات سياحية عالمية.

لاشك أن هذه الإنجازات تعكس نهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يؤمن من خلال رؤيته الراسخة بأن «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، وهو نهج جعل من دبي مدينة لا تكتفي بانتظار المستقبل، بل تسعى إلى صناعته وتحقيقه على أرض الواقع.

تمضي دبي اليوم بثقة وثبات في مسيرتها لتكون الوجهة السياحية الأولى عالمياً، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة، وبنية تحتية متطورة، وروح ابتكارية تجعلها دائماً في صدارة المشهد السياحي العالمي. ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن دبي لا ترسم المستقبل فحسب، بل تُلهم العالم بكيفية صناعته.

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