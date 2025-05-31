نحن والازدحام المروري

الازدحام المروري - كما نعرفه جميعاً ونعيشه يومياً - عبارة عن خط طويل من السيارات التي لا تستطيع التحرك نحو الأمام، نتيجة لوجود سيارات في الطريق مُنعت من إكمال مسيرها بشكل طبيعي، لأمر ما، أدى إلى تحركها ببطء شديد.

وفي بعض شوارعنا المكتظة يومياً بالسيارات اعتدنا على تحميل المسؤولية كاملة للبنية التحتية، متناسين أن الطرق - مهما اتسعت - لا يمكنها احتواء أنانية البعض خلف عجلة القيادة، فالازدحام المروري بات ظاهرة يومية مألوفة في جميع الدول، خصوصاً في أوقات محددة، هي ما يعرف بساعات الذروة.

والازدحام المروري في جوهره لا يعكس قصوراً في البنية التحتية، بل يعكس سلوكاً اجتماعياً يستحق الوقوف عنده، حيث لا يمكننا كسائقين أن نرفع أيدينا من المسؤولية، لأن الجهات المعنية في الدولة تقوم باستمرار ببناء الطرق والجسور والأنفاق لحل هذا الموضوع، إضافة إلى التوعية المستمرة للسائقين بضرورة التقيد بقواعد وأنظمة المرور، للحد من الحوادث المسببة للاختناقات المرورية.

شوارعنا من أفضل الشوارع وأرقاها، وتتفوق كثيراً على معظم الدول، وتعد الإمارات من الدول الأكثر تقدّماً في قوة وصلابة وحداثة البنية التحتية، لكن الاختناقات المرورية ناتجة عن الوقوف العشوائي انتظاراً للقهوة أو التجاوز من كتف الطريق، أو البطء في السياقة أو الانشغال بالهاتف أو التصوير، أو الوقوف والانحراف المفاجئ، أو التحفز على التقاطعات بإصرار عجيب للفوز بالإشارة الخضراء.

جميع ما ذُكر عوامل بشرية سببها السائق، وتسهم في زيادة الازدحام، وتسبب الاختناق المروري.

إذن، دعونا جميعاً نتفق على أن الطريق ليس ميداناً لتأكيد الذات وفرض القوة، وأن السياقة فن وذوق وأخلاق، حيث إن كثيراً من السائقين للأسف ينظرون إلى القيادة على أنها تحدٍ شخصي، لا مسؤولية مجتمعية، وكأن السائق هو الوحيد الذي يقود سيارته في الشارع.

نحن لا نحتاج إلى مشاريع بمليارات الدراهم لحل هذه المشكلة، بل إلى مشروع ثقافي وأخلاقي يعيد لنا تعريف معنى كلمة السائق، ونحتاج أيضاً إلى مضاعفة وعي السائقين إعلامياً لحثّهم على الالتزام بقواعد السير والمرور وآداب الطريق، فالازدحام لا يولد في الطريق، بل في العقول، وعندما يقتنع السائق أنه جزء من الحل، وليس مجرد ضحية، ستبدأ أولى خطوات الانفراج، ونرى شوارعنا خالية من الازدحام.

*أكاديمي وباحث

Dr. Khaledali123. X.com@

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