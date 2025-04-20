راقب الذهب

تلك الأربعينية التي كانت تمتلك محلاً لتجارة الذهب في أواخر تسعينات القرن الماضي في الحي القاهري العريق، اعتادت أن تباهي المشترين كل وقت بأن أفضل ما أنجزته في عمرها بعد وفاة زوجها حسن تربية ولديها اللذين يعملان معها كتفاً وذراعاً، و«بضاعتها» من «ذهب دبي» في وقت لم تكن «دبي» معروفة للصغير والكبير كما هي الآن، إنما لصفوة القوم فقط، ومن لديه حلم بالقدوم إليها للعيش والعمل فيها.

كانت تمسك كل قطعة على حدة تعرضها بفخر عظيم، وتقول: «أتحداكم أن تجدوا مثلها في السوق، شهرياً أزور دبي أختار أفضل التصاميم عند تجار هناك يعرفون طلبي، كما لدي زبائن هنا في مصر يقدرون قيمة ما أبيع».

مرت أعوام، ولم يعد سوق الذهب في منطقة «ديرة» في دبي مقصداً للتجار في الوطن العربي فقط، وإنما من كل دول العالم، وأصبح من أبرز معالم دبي السياحية والتجارية.

ومع نهاية عام 2023 بلغ إجمالي تجارة الذهب في الإمارات نحو 500 مليار درهم، ما يعادل نحو 136 مليار دولار أميركي تمثل نحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، كما تصنف دولة الإمارات كثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب.

تعتبر دبي مركزاً رئيساً في تجارة الذهب، حيث تمر من خلالها بين 20 و30% من تجارة الذهب العالمية سنوياً، ما يضعها ضمن أكبر ثلاثة مراكز لتجارة الذهب عالمياً، إلى جانب سويسرا، ولندن، ومركزاً رائداً في مجال صك وتكرير الذهب.

عالمياً، تتسابق البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب كأحد الأصول المهمة في ظل حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق، حيث بلغت قيمة ما يمتلكه المصرف المركزي في الإمارات في نهاية يناير الماضي من المعدن الأصفر 24.57 مليار درهم.

كما ارتفعت وتيرة شراء الذهب حول العالم كونه الملاذ الآمن ومخزن القيمة، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية تُعد الأعلى على الإطلاق، مسجلة 3357 دولاراً للأوقية (الأونصة)، نتيجة عوامل عدة من أبرزها التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وزيادة المخاوف من الركود التضخمي الذي يُعد الحالة الأخطر في أي اقتصاد، إذ يصاحبه عادة ارتفاع البطالة، وزيادة في الأسعار، وتباطؤ في النمو، خصوصاً بعد تصريحات رئيس «الفيدرالي الأميركي»، جيروم باول، الأسبوع الماضي، والتي حذر فيها من آثار سلبية على الاقتصاد، نتيجة للرسوم الجمركية، وقلل من إمكانية خفض الفائدة، فيما كانت تنتظر الأسواق المالية غير ذلك.

خلاصة القول: إن كنت تمتلك مالاً «اشترِ ذهباً»، وإن كنت ترغب في معرفة توجهات الأسواق «راقب الذهب».

@amalalmenshawi

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