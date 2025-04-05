لقد أصبح الواقع الافتراضي جزءاً أساسياً من واقعنا الاجتماعي، وتلاشى الحدّ الفاصل بين الواقعي والافتراضي (BRB)، أو «سأعود حالاً» التي كنا نستخدمها في غرف الدردشة، حيث بتنا شبه ساكنين في هذا الواقع.

وحياتنا هي حياة بين واقعين، ننتقل من هنا إلى هناك بشكل سلس. وما يحدث في الافتراضي يتأثر به الواقعي، والعكس صحيح.

بات الافتراضي مصدرنا الأساسي لتلقي المعلومة والتواصل وخلق الصداقات، كما باتت المنصات الافتراضية سوقاً اقتصادية وسياسية، تؤثر في عالم الواقع، وتحدّد توجهاتنا وعاداتنا الاستهلاكية.

وفي كثير من الأحيان تتحول نقاشاتها إلى حروب افتراضية، كل ذلك ينعكس على حياتنا الواقعية.

ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون الواقع الافتراضي أكثر ذكاء وديناميكية، وسيعيد تشكيله وتشكيل علاقتنا به بشكل جذري.

لقد وصلنا إلى نقطة انعطاف خطرة في تعاملنا مع هذا الواقع، فنحن نخسر حياتنا الاجتماعية والأسرية الواقعية مقابل حياتنا الافتراضية، ونسمع عن أمراض الإدمان الرقمي، والقلق السيبراني، فكيف نكون في غمار هذا العالم مستفيدين من كل إمكاناته، محميّين من تبعاته السلبية؟

يرى باحثون في المجال أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الاستخدام الواعي لهذا العالم، أو كما يسمونه «الاتزان الرقمي»، ويقصد به الوصول إلى حياة صحية متزنة، نستطيع فيها التحكم في استخداماتنا للتقنية، وجعلها أداة لتحقيق أهدافنا والارتقاء بحياتنا، وأن نكون نحن المسيطرين عليها وليس العكس، وهو ما يتطلب أن نؤسس له منذ الطفولة، حتى يكون سلوكاً أصيلاً في شخصية الإنسان، ولا ننس دور الأسرة في التأسيس للاتزان الرقمي عند أطفالها.

لقد أظهرت دراسة بجامعة كورنيل الأميركية أن مستوى الذكاء للجيل الحالي أعلى من الجيل السابق، بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة. وفي المقابل، أدى استخدام هذه التقنيات إلى ارتفاع نسب الاكتئاب لدى الأطفال، وزاد الأفكار الانتحارية لدى المراهقين.

لذا فعلى الأسرة أن تحدّد ما إذا كانت ستمارس مسؤوليتها في تحقيق التوازن الرقمي لأبنائها، وتؤسس له في وقت مبكر من حياتهم، أو تترك مسؤولية تربية الأطفال لمؤسسي هذه التقنيات الذين لا يهمهم شيء غير ما سيحققونه من أرباح، بغض النظر عما ستتركه منتجاتهم من تداعيات سلبية على أجيال المستقبل.

*أستاذة الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمارات،

مستشارة رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي

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