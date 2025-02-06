بن شرقي «الأهلاوي»

- أبرمت إدارة نادي الأهلي المصري صفقة جماهيرية بضم المغربي أشرف بن شرقي، لتعود المياه إلى مجاريها بين إدارة محمود الخطيب وجمهور النادي.

بن شرقي ليس بن شرقي الوداد والزمالك نفسه، فقد تراجع مستواه كثيراً، وهذا أمر متوقع بسبب انتقاله إلى أكثر من نادٍ، وآخرها الريان القطري، إلا أن تدعيم الأهلي لصفوفه كان أمراً متوقعاً، لأن الفريق تراجع فنياً، الأمر الذي دفعه أيضاً إلى التعاقد مع اللاعب المصري تريزيجيه.

السؤال: هل هذه الصفقات «سوبر» بالنسبة للأهلاوية وإضافة للفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية؟ الجمهور الأهلاوي عاطفي، وأبدى رضاه عن الصفقتين، لكن من وجهة نظري الشخصية لابد من وجود لاعب سوبر يخدم الفريق خصوصاً في الشق الهجومي.

- في المقابل، هناك مشكلات في نادي الزمالك لا تنتهي، وهي تراكمات كبيرة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن رئيس النادي حسين لبيب لايزال يحاول إنهاء بعض الملفات المعقدة، وأبرزها مشكلة القيد والتعاقدات، إذ يمرّ الفريق بمرحلة انتقالية جديدة، وعلى الجمهور الزملكاوي دعم الفريق وفي الوقت نفسه، على الإدارة دعم الفريق بصفقات تخدمه فنياً، لأن الزمالك بحاجة إلى لاعبين «سوبر» قادرين على إعادة النادي إلى المنصات.

وأرى أن التعاقد مع المدرب غروس يُعدّ خطأً كبيراً من إدارة الزمالك بسبب ابتعاده عن التدريب سنوات طويلة بجانب تقدمه في السن، ومن هذا المنطلق على الإدارة البحث عن مدرب شاب سواء أكان مصرياً من أبناء النادي أو مدرباً صغيراً صاحب فكر جديد، لأن أغلب الفرق الكبيرة تمتلك مدربين صغاراً في السن، لكن فكرهم عالٍ جداً.

- الدوري المصري متراجع بسبب الأخطاء الإدارية الكثيرة، وضعف السلك التحكيمي الذي بات نقطة سلبية في الدوري المصري، ففي كل مباراة هناك أخطاء مؤثرة غيّرت نتائج بعض المباريات، وأعتقد أن التحكيم المصري ضعيف، والاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل مسؤولية ما يحصل من أخطاء تحكيمية، وحتى بوجود «الفار» كثرت المشكلات والسبب غير معروف.

- كثُر اللغط عن انتقال لاعب الزمالك أحمد زيزو، وأن استمراره ضروري مع الزمالك والكل يعلم قيمة زيزو الفنية، إذ يشكل قوة نادي الزمالك الهجومية، واستمراره مع النادي مطلب جماهيري، وفي حال ذهابه إلى نادٍ آخر ستدفع إدارة الزمالك الضريبة باهظة الثمن، ويزداد العتب والهجوم من جماهير الزمالك التي تدعم الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها النادي.

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