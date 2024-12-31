الطريق ممهد نحو التريليون درهم

تؤكد الأرقام القياسية التي حققتها عقارات دبي، خلال العام الجاري، بما لا يدع مجالاً للشك أن الطريق ممهد نحو تحقيق استراتيجية القطاع العقاري 2033 قبل موعدها، لاسيما رفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم.

ومع نهاية 2024 ينظر للقطاع العقاري على أنه شهد عاماً مزدهراً مكللاً بالنجاحات المحققة، سواء بالمبيعات القياسية التي تجاوزت نصف تريليون درهم، أو المشروعات المليارية العديدة التي أطلقها المطورون العقاريون، مروراً بالاستراتيجيات والمبادرات الطموحة التي تضمن استمرار واستدامة الموجة الصعودية للقطاع العقاري، على مدار العقد المقبل.

فخلال العام، جرى اعتماد استراتيجية القطاع العقاري 2033 كأبرز الأحداث في السوق العقارية في عام 2024، نظراً لأهدافها في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية، من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقارية لجذب المستثمرين، من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات، ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.

وحرصتُ على أن أسلط الضوء عليها في هذا المقال، نظراً للأهداف الكبيرة والطموحة التي تسعى إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة، أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، إضافة إلى تشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، إلى جانب زيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم، وبالتالي فوجود مثل هذه الاستراتيجية وغيرها، قد يضمن عدم ركود السوق قريباً، واستمرار حالة الانتعاش.

وعلى مدار العقود الأخيرة عوّدتنا دبي دائماً على أنها إذا وضعت مستهدفات استراتيجية معينة، فإنها تنفّذها، لذا فمن ينظر إلى النهضة الكبيرة التي تعيشها السوق العقارية الآن على جميع الصعد، وحالة النضج العالية في جميع أطراف السوق، والتطور المستمر، يتأكد من أن مضاعفة هذه المستويات ليس أمراً صعباً، مع قيام كل طرف بدوره في المنظومة العقارية، ما يضمن النجاح في المستقبل.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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