عابر طريق!

فوجئ سائق بشخص يعبر الطريق أمامه فجأة، فلم يستطع تفاديه، ودهسه بسيارته، والتزم بالوقوف كما يتحتم عليه قانونياً وأخلاقياً، وانتظر وصول الشرطة، ونقلت الإسعاف المصاب إلى المستشفى.

الحادث وفق التفاصيل السابقة وارد، ويمكن أن يتعرض له أي شخص، وانتهى تقرير الشرطة بالفعل إلى عدم مسؤولية سائق المركبة عن الحادث، ومن ثم لم توجه إليه النيابة اتهاماً، أو يدان من المحكمة.

وصولاً إلى هذه المرحلة انتهى الشق الجزائي في الواقعة، لكن ثمة قناعة خطأ لدى البعض بأن عدم مسؤولية السائق الجنائية، تحول دون تعويض ضحية الحادث.

وفي هذه الواقعة لجأ الشخص المدهوس إلى لجنة تسوية وحل المنازعات طلباً للتعويض، وأقرت اللجنة أحقيته في ذلك.

الأمر الذي لم يرض شركة التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة، لأنها هي المعنية بسداد مبلغ التعويض، فطعنت على قرار لجنة التسوية أمام القضاء المدني، واستندت الشركة في دعواها إلى أن الثابت عدم توجيه اتهام لسائق المركبة المتسببة في حادث الدهس، ولم تصدر ضده أحكام، فضلاً عن أن الشخص المدهوس أقر بتحمله الخطأ الشخصي نتيجة عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

وهنا نقف عند زاوية مهمة، وفق حيثيات الحكم الذي قضت به المحكمة، وهي أن «خطأ المدهوس في العبور لا يلغي في كثير من الحالات خطأ السائق، حتى لو لم يلتزم الأول العبور من الأماكن المخصصة لذلك، إذ إن هناك جانباً أساسياً متعلقاً بعدم تقدير مستعملي الطريق».

ويحرص خبراء السير عادة على توضيح ذلك في تقاريرهم الفنية، فهناك دلالات يتم النظر إليها، مثل التزام السائق بسرعة الطريق، ودرجة انتباهه، وما إذا استعمل الفرامل من عدمها، وهل استعملها في توقيت مناسب يحول دون ارتكاب الحادث.

وفي نهاية الأمر قضت المحكمة بأحقية الشخص المدهوس في هذه القضية في التعويض، وهذه من الجوانب القانونية الجديرة بالتأمل والوعي، لأن سلامة مستخدم الطريق أولوية لدى جميع الأطراف.

وبشكل عام، يجب أن نعي أن سرعات الطريق لم تحدد اعتباطاً، كما أن التحذيرات المستمرة من سلوك خطأ كالانشغال بالهاتف لم تأت من فراغ، وحفظ الله الجميع.

محكم ومستشار قانوني