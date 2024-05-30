الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وقائد مسيرة إنجازات «الإمبراطور»، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وإحراز ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم ‪2023-2024‬، متمنين لـ«الإمبراطور» المزيد من النجاح والإنجازات.

نتوقف اليوم مع سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لنادي الوصل، أحد قادة الحركة الرياضية في الدولة، الراعي الأول لنادي الوصل الذي أصبح نادي البطولات في جميع الألعاب بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، إذ لعب دوراً كبيراً في نشر العديد من الرياضات في الدولة، سواء التراثية أو التقليدية، وقدم ودعم الكثير من الأندية والرياضيين، فهو يعمل كثيراً ولا يتحدث، ويعطي المجال لكل من يريد أن يعمل ويخدم الرياضة، خصوصاً أبناء الوصل، فهو رئيس استثنائي لكل شيء جميل في كرة القدم الإماراتية، والأجمل في الكرة الإماراتية هو نادي الوصل، الذي نال كل التقدير والمساندة لتحقيق طموحات وآمال جماهيره، وأصبح أول نادٍ في تاريخ دولة الإمارات يحقق الثنائية التاريخية (مرتين).

سقف طموح الأب الروحي لنادي الوصل، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لا يتوقف عند الثنائية فقط، بل يتجاوز حدود المحلي إلى القاري والعالمي، المتمثل في دوري أبطال آسيا، وبطولة النخبة الآسيوية، وبطولات القارات، وبطولة أندية العالم.

وسموه صانع الفرح والإنجازات للوصلاوية، فهذا النادي العريق قدم أحلى وأجمل الألحان في فترة الثمانينات وبداية التسعينات وخلال ثنائية 2007، من خلال متابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للأسرة الوصلاوية، وحرصه الدائم على بقاء الوصل دائماً في المقدمة. إنجازات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، جعلت نادي الوصل «أيقونة الأندية الإماراتية»، وسموه تربطه علاقة حب غير عادية بالقلعة الصفراء، إذ يتابع كل صغيرة وكبيرة، فهو عاشق للوصل، ويهمه أن يبقى في المقدمة، وعلى منصات التتويج دائماً، ونبارك أيضاً لأحمد الشعفار، رئيس شركة كرة القدم، وفريق العمل، وأعضاء الشركة، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري والطبي، والجماهير الرائعة بنادي الوصل، على الثنائية التاريخية التي تحققت عن جدارة واستحقاق.

هذا الفريق قدم أجمل كرة قدم هذا الموسم، وبأرقام قياسية، ويستحق المدرب واللاعبون والإدارة والجماهير الفوز باللقب الأفضل في هذا الموسم خلال حفل توزيع الجوائز من رابطة دوري المحترفين.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه