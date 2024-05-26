تمهّل.. أمامك ذكاء اصطناعي

أصبحنا نعيش في عالم تحيط به التكنولوجيا من جميع الجوانب، شئنا أم أبينا، فالذكاء الاصطناعي بات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل تعدى ذلك إلى حدود أبعد، حيث بدأ يؤثر بشكل عميق على قرارات الإنسان في العديد من المجالات، لكن كيف يحدث هذا التأثير وما أبعاده؟

على سبيل المثال لا الحصر، أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية نحو تطور المجال الصحي وتطبيقاته، حيث يُستخدم في تحليل البيانات الصحية وتشخيص الأمراض بدقة فائقة وتقديم خطط علاجية، وتوصيات لتعزز الصحة العامة.

أما في المجال الصناعي، فأصبحت السيارة ذكية، بل وذاتية القيادة، والطائرة أصبحت بدون طيار، والتلفاز (الرائي) بات قائماً على تطبيقات وأنظمة عمل ذكية، ناهيك عن الثلاجة الذكية، والغسالة الذكية، والنظارة الذكية، والهاتف الذكي، بل والمكنسة التي أصبحت ذكية هي الأخرى، وتقوم بمهامها على أكمل وجه بشكل ذاتي وذكي!

لكن هل يتوقف تأثير الذكاء الاصطناعي عند هذا الحد؟ من المثير للذكر أن الذكاء الاصطناعي تعدى حدوده، وبدأ يؤثر فعلاً على قرارات الإنسان الشخصية، مثل قرار الزواج والبحث عن شريك الحياة. تخيل أنه أصبح بمقدورك أن يكون لديك مساعد ذكي يمكنه تحليل شخصيتك واهتماماتك ومشاعرك، ومن ثم يقدم لك شريك حياة يتوافق معك بشكل مثالي، ما يزيد من فرص نجاح العلاقات الزوجية (أو لربما!).

وهناك مجالات أخرى أصبح الذكاء الاصطناعي لاعباً محورياً فيها، منها مجال العقارات، بفضل قدرته على تحليل السوق، وتقديم خيارات سكن تتناسب مع احتياج الشخص وميزانيته.

ولا يتوقف تأثير الذكاء الاصطناعي عند الجوانب التجارية والشخصية فقط، ففي مجال التعليم، يستطيع تقديم تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، لتعزيز فهمه، ودعم تطوره الأكاديمي.

غير أنه رغم كل هذه الفوائد الجمة، يجب التعامل بحذر مع الذكاء الاصطناعي، وضمان استخدامه بطرق تعزز رفاهية الإنسان، وتحد من المخاطر المحتملة، ومع ذلك، تبقى بعض الأسئلة مطروحة. هل سيسيطر الذكاء الاصطناعي على العقل البشري في المستقبل القريب؟ وكيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قراراتنا الحياتية؟ أدعوك إلى التأمل قليلاً، فهل يمكن تجنب استخدام التكنولوجيا مستقبلاً أم توظيفها لتحقيق أقصى استفادة منها؟

أستاذ مساعد، قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، كليــة الهندســة، جامعـــة أبوظبي

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