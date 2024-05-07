مجموعة دبي للوساطة وإدارة العقارات.. ماذا تعني؟

بتاريخ 24 أبريل الماضي، انطلقت رسمياً أعمال «مجموعة دبي للوساطة وإدارة العقارات»، في نقلة جديدة تسجلها مهنة الوساطة العقارية في دبي، إضافة إلى جهود رفع نسبة الوسطاء المواطنين في السوق.. قد يتساءل البعض: ماذا تعني هذه المجموعة، وما فائدتها بالنسبة للوسيط؟

إطلاق المجموعة يعني الكثير للوسيط، والمطور، والسوق، وجميع أطراف العلاقة العقارية، ذلك أن فائدتها لا تقتصر فقط على الوسيط العقاري، فمن شأن هذه المجموعة أن تضفي الكثير لنشاط الوساطة المحلية، وهي دليل على نضوج السوق ووصولها إلى مستويات تتطلب المزيد من الرؤى والمقترحات لتنظيمها.

عمل هذه المجموعة سيكون متمحوراً حول طرح التحديات، ومناقشة الحلول المناسبة لها مع الهيئات المسؤولة عن وضع القوانين العقارية، فكل ما يواجه الوسيط العقاري في عمله، وكل ما يعيق عمل المطور مع الوسيط، سيجد له أعضاء هذه المجموعة حلولاً ممكنة ترضي الطرفين.

لم يوجد الوسيط العقاري عبثاً في القطاع، وأهميته من أهمية المطور العقاري، فالمطور يطرح المشروع، في وقت تتمثل فيه مهمة الوسيط في إيجاد مشترٍ لهذا المشروع. وحسب رأيي الشخصي، فإن هذه المجموعة ستلعب دوراً في تنظيم العلاقة بين «الوسيط والمطور»، وبين «الوسيط ومتعاملي السوق»، وبين «الوسيط والهيئة التنظيمية للقطاع». وكل التحديات ستكون لها آذاناً صاغية، وستُطرح لها مخرجات وحلول مرضية.

مهمة هذه المجموعة عموماً هي تبادل الخبرات، وزيادة المعرفة بمهنة الوساطة العقارية وأنشطتها، وتنسيق التعاون بين الوسطاء العقاريين والجهات الرسمية لمواكبة احتياجات السوق العقارية.

«دبي للوساطة وإدارة العقارات»، أول مجموعة من هذا النوع تطلق في الإمارات والمنطقة بأكملها، إلى جانب مجموعات أخرى: «مطورو العقارات»، و«تقييم العقارات»، و«التأجير العقاري»، و«إدارة المرافق»، و«خدمات الديكور والتصميم الداخلي»، إضافة إلى «مجموعة عمل مستشاري الهندسة».

وقد تكون هذه المجموعة بداية لتأسيس كيان أو تكتل شامل ومتكامل مستقبلاً يجمع تحت مظلته كل مناطق الدولة، يهتم بجميع قضايا قطاع الوساطة العقارية، لرفع كفاءته ومردوديته على القطاع العقاري الإماراتي. باختصار ما أزال عند مقترحي الذي اقترحته عبر هذا المنبر منذ عامين: «رابطة وطنية إماراتية للوسطاء العقاريين»، مثل «الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية»، وروابط أخرى في أوروبا وآسيا، لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري الإماراتي، وترسيخ مكانته عالمياً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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