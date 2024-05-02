المبادرات في الأزمات تعزيز لسمعة الشركات العقارية والسوق

قدّم المطورون العقاريون وشركات إدارة العقارات في دبي الذين أبدوا التزامهم بتقديم خدمات لمساعدة المتضررين من الحالة الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، بطريقة غير مباشرة، ضمانات حمائية أخرى لمشتري العقارات في دبي، وللمستثمرين الدوليين.

هذه المبادرات التي تمت بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي، تؤكد على مساعي الجهات المختصة في مواصلة حماية القطاع العقاري، ودعم المستثمرين، كما أراها شخصياً خطوة تزيد من ثقة المشترين والمستثمرين بسوق عقارات دبي.

وإلى جانب مجموعة الحقوق التي يضمنها القانون العقاري في دبي للمستثمرين بهدف حماية حقوقهم، لا تبخل الدائرة أو المطورون في تقديم مبادرات نوعية تعزز من صلابة البيئة التشريعية لحماية حقوق جميع الأطراف. وهذه ليست المرة الأولى التي تتبنى فيها شركات العقارات في دبي مبادرات داعمة لملاك العقارات والسكان أثناء الأزمات، فقد كان لها سابقة أثناء أزمة «كوفيد-19»، التي أظهرت فيها مجموعة شركات جوانب إنسانية تكرّس فيها معنى التعاون أثناء الأزمات، وأن الإنسان هو محور الاهتمام بعيداً عن الأرباح.

توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، إضافة إلى التنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان إلى وحداتهم العقارية، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية ومتابعتها، كلها خدمات ترفع من معنويات المتضررين، وتزيد الملّاك ثقة بشركة العقار التي اختاروا الشراء منها.

هذه المبادرات لها انعكاسات إيجابية على سمعة كل شركة، خصوصاً شركات التطوير العقاري، وتدعم ثقة المستثمرين والمشترين المحتملين مستقبلاً، وهذا أمر طبيعي ومؤكد.

من يسمع ويقرأ أن شركة التطوير الفلانية تتولى إعادة تصليح أضرار ما أتلفته المياه للمتعاملين معها دون رسوم إضافية، تزداد نسبة اقتناعه بالشراء منها، ثقة منه أنها شركة تتحمل مسؤولية متابعة المتعاملين بعد التسليم، ما يضمن له نوعاً من الأمان والاستقرار الداخلي إذا ما واجهته أية مشكلات في العقار بعد تملكه واستخدامه. وتعتبر هذه المبادرات نوعاً من أنواع الخدمات المقدمة لما بعد البيع، التي أصبح المشترون اليوم يركزون عليها كثيراً في اتخاذ قراراتهم بالشراء.

وإضافة إلى الانعكاس الإيجابي لهذه المبادرات على سمعة المطور، فهي تنعكس كذلك على سمعة السوق، باعتبارها واحدة من التجارب الداعمة لترسيخ مكانتها عالمياً من حيث التعامل مع الأزمات وحماية حقوق المستثمرين.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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