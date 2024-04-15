البيع على الخريطة.. نمو صاعد

يحظى نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، باهتمام متزايد بفضل العديد من المزايا، بما في ذلك خطط الدفع المرنة والمريحة، وإمكانية الاختيار من بين مجموعة واسعة من العقارات.

وببساطة، يعد «البيع على الخريطة» نظاماً لتمويل مشروعات المطورين العقاريين قبل تنفيذها، من خلال فتح باب الاستكتاب على الوحدات العقارية «قيد الإنشاء»، نظير دفعات مالية تُستخدم في بناء المشروع.

وهو أحد الأنظمة التي حققت نجاحاً في العديد من دول العالم لتملك العقار، نظراً لما يوفره من فاعلية في التمويل للمطور العقاري، من خلال دفعات المشترين ودون نسبة فائدة، خلافاً لوسائل التمويل الأخرى، ما يساعد في خفض تكاليف المشروع، وتقديم مرونة للمشتري في الحصول على العقار بمواصفات ذات جودة عالية، وبكلفة أقل من كلفة الوحدات الجاهزة.

ودبي التي تعد أنشط الأسواق العقارية في المنطقة، شهدت نمواً في «المبيعات على الخريطة» في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 24% إلى 44.52 مليار درهم، مقارنة مع 35.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

يأتي هذا الأداء القوي بعد أن حققت سوق العقارات على الخريطة رقماً قياسياً جديراً بالملاحظة في العام الماضي، في ظل ما توفره هذه الآلية من مميزات، مثل خيارات خطط السداد للدفعات المالية، والأقساط المطلوبة، وفترات سداد طويلة الأجل. وفي ظل الطفرة الكبيرة في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد قدّم «البيع على الخريطة» مكاسب طائلة، في ظل قفزة الأسعار التي تجاوزت 100%، منذ جائحة كورونا في عام 2020. لكن يجب التركيز على جودة المطور العقاري، وسجله السابق الذي يوضح مدى التزامه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، وكذلك امتلاكه لـ«حساب الضمان»، مع العلم بأن قانون حسابات ضمان التطوير العقاري (القانون رقم 8 لعام 2007)، ينص على ضرورة قيام المطورين ممن يقومون ببيع وحدات على المخطط، بإنشاء «حساب ضمان» منفصل لكل مشروع، مع وكيل ضمان أو أحد البنوك، كما يجب أن يودع المطور جميع المبالغ المدفوعة من قِبل المشترين ودفعات القروض (الممنوحة من قِبل الجهات الممولة) في «حساب الضمان»، من أجل إنشاء المشروع. وفي ظل الأداء القياسي للسوق العقارية في دبي، سيكون خيار شراء عقار على الخريطة مفضّلاً للكثيرين، للاستفادة من المكاسب المستقبلية، وللدخول في فرصة استثمارية جاذبة قد تتضاعف كلفتها في حال التأخر في التنفيذ.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com



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