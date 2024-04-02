طفرة العقارات الفاخرة تتواصل

يكتسب الإقبال على العقارات الفاخرة في دبي زخماً سريعاً منذ بداية العام الحالي، مع تسجيل صفقات بيع قياسية جديدة لمنازل سكنية فاخرة، تركز معظمها في الأحياء السكنية الرئيسة في دبي، على غرار جزر العالم ونخلة جميرا وقناة دبي المائية والخليج التجاري ومرسى العرب وبرج خليفة ومرسى دبي.

وتفوقت الإمارة على مدن عالمية شهيرة، مثل لندن ونيويورك وسنغافورة في العام الماضي، بعدما شهدت طفرة هائلة للطلب، وسط تعدد الخيارات التي توفرها السوق أمام المليارديرات والأثرياء من جميع أنحاء العالم.

وتأكدت ذروة السوق الفاخرة من خلال مبيعات الشقق، إذ بلغت قيمة وحدة سكنية في منارة «بولغاري» 420 مليون درهم، فيما تم بيع قصر مصمم خصيصاً في نخلة جميرا مقابل 600 مليون، كما شهدت السوق بيع بنتهاوس في «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا بسعر هو الأعلى على الإطلاق عند نصف مليار درهم، ما عزز مكانة دبي كأفضل الأسواق العالمية للعقارات الفاخرة.

وحول توقعات عام 2024، فإن المشهد العقاري الفاخر في دبي يستعد لمزيد من التطور مع تقديم أيقونات جديدة، وإطلاق أبراج سكنية في قلب دبي من كبار المطورين العقاريين، في محاولة لاستيعاب الطلب الكبير من الأثرياء.

وحتى في حال خروج أي مستثمر ملياردير، فإن ديناميكية السوق تفرض أن الأصل من المحتمل أن ينتقل إلى فرد آخر يتمتع بمكانة مالية مماثلة.

وتشير الدراسات إلى أن النظرة حول الاستثمار في المدن الكبرى التي تجتذب مستثمري الأصول الفاخرة، تكشف عن اتجاه ثابت، بمجرد إنشاء مدينة ما كوجهة للمليارديرات، فإنها تميل إلى الاحتفاظ بهذه المكانة إلى أجل غير مسمى، بغض النظر عن تحولات السوق العالمية أو المحلية.

في سياق آخر، من غير المتوقع حدوث زيادة مستمرة في الأسعار ضمن قطاع العقارات الفاخرة، فمن المتوقع وجود عدد ثابت ومستقر من معاملات البيع، لاسيما في المبيعات على الخريطة. في نهاية المطاف، فإن المقياس الحقيقي للاستدامة لأي قطاع في سوق العقارات سيكون عند اكتمال العقارات، إذ يجب أن تصمد أمام التدقيق الفعلي حينها.

وبالفحص الدقيق لأساسيات السوق الصغيرة ضمن العقارات الفاخرة في دبي، هناك ميل قوي لاعتبارها سوقاً مدفوعة بالطلب الحقيقي بدلاً من نشاط المضاربة. والجدير بالذكر أن الاستثمار في العقارات التي تزيد قيمتها على 15 مليون درهم، خاصة تلك التي تصل قيمتها إلى نصف مليار درهم، لا يعد عادة مضاربة. وقد برزت دبي كوجهة ثابتة لهؤلاء الأفراد للاستثمار في الأصول المميزة، وبالتالي تحويل حصتهم في السوق من الملاذات الآمنة المعترف بها تقليدياً مثل لندن ونيويورك وباريس.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

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