قمة الحكومات.. فرصة نموذجية وزخم متزايد

عاما بعد آخر، تؤكد القمة العالمية للحكومات مكانتها الرائدة في تعزيز التضامن الدولي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المثلى.

وباتت القمة حدثا يترقبه العالم باعتبارها منصة معرفية أطلقتها دولة الإمارات للعالم أجمع، بعدما شهدت القمة في السنوات الأخيرة اهتماما وزخما متزايدا من قبل الحكومات وصانعي السياسات والجمهور العام، وذلك لما لها من دور مهم في صياغة مستقبل العالم.

تنعقد القمة في وقت حاسم يعيشه الاقتصاد العالمي وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد ارتفاع مستويات الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

ولا شك أن القمة العالمية للحكومات، التي شُكِلت من قِبل فريق من الخبراء من مختلف التخصصات للجمع بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني بهدف تحسين المستقبل للسكان حول مختلف العالم، لازالت تقدم مخرجات للتعامل مع التحديات المستقبلية ووضع الحلول الجازمة الآن لحل مشكلات قادمة.

وتشمل منتديات القمة العالمية للحكومات عقد جلسات منفصلة تغطي مواضيع محددة ضمن نطاق عام وخاص، وعادة ما يتم عقدها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لجمهور معين.

تكمن أهمية القمة وغيرها من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تحتضنها دبي على مدار العام بأنها فرصة جيدة للترويج لاقتصاد دبي وإبراز التقدم الكبير الذي وصلت إليه الإمارة على جميع الأصعدة.

كما يكون لهذه الفعاليات تأثير مباشر وواضح على السياحة والقطاع العقاري وسط انتعاش الحجوزات الفندقية، إلى جانب نشاط المبيعات العقارية أيضا، وهذا بلا شك يؤهل دبي لتسجيل مستويات قياسية من المبيعات في عام 2024 لتتجاوز 500 مليار درهم، حيث لم تتوانى المعارض والمؤتمرات والفعاليات، خاصة العقارية على مدار العام من الترويج والتعريف بعقارات دبي وأهمية الاستثمار بها، لذا يجب استمرار توظيف هذه الفعاليات العالمية للترويج الجيد للقطاع العقاري، والاطلاع على رغبات المستثمرين العالميين والأثرياء الذين يشاركون في قمة الحكومات العالمية، ومحاولة اطلاعهم على أفضل الفرص الاستثمارية في دبي، سواء في العقار أو في غيره من المجالات الاقتصادية في الإمارة.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.