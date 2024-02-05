دبي مدينة الأحلام «الحقيقية»

دبي تعد حقاً مدينة الأحلام التي تتحقق على أرض الواقع، والوجهة العقارية الأفضل عالمياً، في وقت صارت فيه الإمارة تجمع بين التطور الحديث والفخامة، وتقدم تجربة فريدة للسكان والزوار، بينما تعكس ناطحات السحاب الرائعة، والمعالم المعمارية الفريدة، تفرّد المدينة الحضرية، لتصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وفضلاً عن ذلك، يضفي ليل دبي النابض بالحياة، والمرافق الترفيهية الفاخرة، جواً من الازدهار والتميّز، في حين تضيف استضافتها لفعاليات عالمية ومعارض ثقافية وفنية، إلى سحرها، لتصبح دبي وجهة مفعمة بالحيوية والتفرد.

بالفعل، تُعد دبي واحدة من المدن الجاذبة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، ليسهم التطور السريع والمستدام في البنية التحتية، جنباً إلى جنب مع التشريعات المرنة والمناخ الاقتصادي القوي، في جعلها وجهة محبوبة للمستثمرين.

وإذا نظرنا للعقارات المتنوعة، بدءاً من المشروعات السكنية الفاخرة إلى المرافق التجارية والسياحية، فإنها توفر فرصاً متعددة لتحقيق عائدات استثمارية جيدة، كما تلعب سياسات الحكومة الرامية إلى تسهيل الاستثمار، وتشجيع الأعمال التجارية، دوراً مهماً في جعل دبي وجهةً مُستدامة وجاذبة للاستثمار العقاري.

لذا، فإن الاستثمار العقاري في دبي يعد واحداً من أبرز الخيارات العالمية، إذ توفر المدينة بيئة استثمارية جاذبة، كما تمتاز السوق بتنوع عقاراتها، بدءاً من الشقق السكنية، وصولاً إلى الفلل الفاخرة والعقارات التجارية.

وكشاهد على ذلك، استمرار التوسع في المشروعات العقارية المبتكرة والمرافق الحديثة، ما يجعلها وجهة محبوبة للمستثمرين الدوليين.

أما بالنسبة لأسعار الشقق، فإنها تعتمد على الحي والموقع، إضافة إلى المرافق المقدمة في المشروع.

التسهيلات التي يقدمها المطورون تعتمد على كل مشروع بشكل فردي، وعادةً ما تتضمن عناصر مثل خطط السداد المرنة، إذ إن بعض المطورين يقدمون خطط دفع مرنة، تتيح تقسيط مبالغ الشراء على فترات طويلة.

كما تقدم تسهيلات التمويل والتي تأتي كتعاون بين المطورين والبنوك، لتوفير تمويل عقاري في عملية الإنشاءات، وتوفير خطط تمويل ميسرة للمشترين للشراء من المطور مباشرة.

وأخيراً، فإن ما وصلت إليه دبي، مدينة الأحلام، يؤهلها لتتبوأ هذه المكانة العالمية طويلاً، لاسيما مع تبني خطط حكومية طموحة للحفاظ على هذه المكانة، والسعي لأن تكون في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات كافة.

خبير التسويق العقاري

AlaaHMasoud@

Alaamasoud76@gmail.com