تشهد عقارات دبي في 2024، بداية عام قياسية جديدة للسنة الثالثة على التوالي، بعدما تمكنت خلال يناير الجاري، الذي لم ينتهِ بعد، من تسجيل مبيعات فوق 30 مليار درهم، متخطية رقمها القياسي السابق للشهر نفسه من العام الماضي 2023، والبالغ 27.6 مليار درهم، وذلك استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

الأرقام الجديدة تجعل من يناير 2024، الأفضل على الإطلاق للشهر ذاته في تاريخ السوق العقارية في دبي، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الزخم متواصل في سوق العقارات الرائجة في دبي منذ تفشي جائحة «كورونا» عالمياً.

كما تعطي هذه الأرقام غير المسبوقة، إشارة جلية على أن القطاع أمام عام قياسي آخر، إذ لايزال القطاع العقاري يبهرنا بمستويات غير مسبوقة من المبيعات، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، مع تمتع القطاع العقاري في دبي بحصانة ضد التحديات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الفائدة العالمية.

لا توجد حالياً أي إشارات واضحة على تغير المرحلة الراهنة في دورة الانتعاش القوية للقطاع العقاري في دبي، لاسيما مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده حالياً، والتدفق المتزايد من المستثمرين الأجانب على شراء عقارات في دبي، علاوة على الزيادة المستمرة في عدد السكان.

وبكل المقاييس، يأتي هذا الأداء القوي استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع خلال العام الماضي، في أعقاب نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي خلال 2023 الذي شهد تجاوز قيمة المبيعات العقارية 400 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى تاريخياً.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، رسّخت دبي مكانتها كونها أفضل الأسواق العقارية حول العالم مع تحقيق نمو مستدام ينافس كبرى الأسواق، بل تفوقت عليها، وأصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى الكثير من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.

وسيواصل القطاع تأكيد مكانته ركيزةً أساسيةً للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وإحدى الأدوات الجاذبة للاستثمار في الإمارة، مقارنة مع أسواق منافسة، حيث يوفر جميع الخيارات للمستثمرين من «الجاهز» إلى «البيع على الخريطة»، والرهون والهبات، وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلية.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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