نجاح مسابقة الدوري مرتبط بنجاح لجنة الحكام، واختيار الحكم المميز مهم جداً في المباريات الكبيرة والحساسة، ونعلم جيداً أن الأخطاء واردة وكثيرة، وفي دورينا شاهدنا أخطاءً عديدة في الجولات الماضية من حكام مواطنين وأجانب.

اعتقد أن الساحة الرياضية خسرت أسماءً قوية ومؤثرة قادرة على ضبط التحكيم داخل اللجنة، صحيح الخلافات موجودة، وهذا شيء طبيعي بين قضاة الملاعب، وهي خلافات ودية تقديرية، لكن تراجع التحكيم الإماراتي مؤشر خطير، وعلى لجنة الحكام معالجة السلبيات الكثيرة والعديدة، خصوصاً في اختيارات الحكام الأجانب.

شهدت الجولة الماضية من دوري المحترفين أخطاءً عديدة، خصوصاً في مباراة كلباء والعين، وحالة الطرد، ومن ثم إلغاء عقوبة اللاعب الإيراني قائدي، عموماً هناك خلل في منظومة التحكيم، حتى آراء خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية مختلفة وغير دقيقة بالأساس، هذه الأخطاء والآراء تسبب اختلافات عديدة بين الجماهير والمنظومة الرياضية.

تراجع فريق الشارقة متوقع بسبب الأخطاء الفنية لكوزمين، والإصابات التي تلاحق نجوم الفريق، فريق الشارقة بعيد عن المنافسة، بسبب مستوى اللاعبين الأجانب في الفريق، والخروج من دوري أبطال آسيا كان متوقعاً حسب المعطيات في الدوري المحلي، وتختلف الآراء بين مؤيد ومعارض حول مدرب الشارقة كوزمين، البعض يطالب باستمراره والبعض الآخر برحيله.

صدارة فريق الوصل لمسابقة الدوري متوقعة ومستحقة، والسلبية الكبيرة للفريق عندما يتقدم بالنتيجة تكون هناك أريحية عند اللاعبين وعدم مبالاة، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الفريق، وعلى مدرب الفريق ميلوش تصحيح الوضع ومعالجة السلبيات، التي يأتي على رأسها تراجع مستوى خط الدفاع.

معظم اللاعبين الأجانب والمقيمين لم يشكلوا الإضافة المطلوبة منهم، بل صار البعض منهم حبيس الدكة، رغم أنهم يتقاضون ملايين الدولارات، والبعض منهم عالة على فرقهم، والنتائج خير دليل.

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