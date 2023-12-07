الأرشيف.. معرفة لا تغيب عنها الشمس

قد يخفى على كثير من الناس أن الأرشيف يلعب دوراً حاسماً في عملية صنع القرار في مختلف البلدان والمؤسسات، لأنه يمثّل في واقع الأمر، أداة لا غنى عنها للحوكمة والتخطيط ووضع السياسات.

ولعل الإمبراطورية البريطانية التي يشار إليها غالباً باسم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، تقدّم لنا مثالاً نموذجياً، حول دور الأرشيف في نهوض الممالك والإمبراطوريات، وكيف أن الأرشيف البريطاني نجح في التحوّل من مجرد مستودع للسجلات والوثائق، إلى مكتبة شاملة وواحة للأبحاث، ليصبح في نهاية المطاف أداة محورية في صناعة التاريخ.

فالبريطانيون - مثلاً - أدركوا منذ زمن بعيد، أن الوثائق المؤرشفة تحمل قيماً تاريخية وثقافية واستراتيجية هائلة، بل إن صعود الإمبراطورية البريطانية نفسها يُعزى إلى كفاءتها في الحفاظ على سجلاتها، والاستخدام الفعال لأرشيفاتها، خصوصاً أن هذه المحفوظات ضمت - في ما ضمّت - مجموعة واسعة من الوثائق، مثل الأبحاث والمعاهدات والخرائط والسجلات التجارية والمراسلات الدبلوماسية، ما سهّل تحويلها إلى مكتبات مركزية غنية بشتى صنوف المعارف، وبالتالي أصبحت أداة طيّعة بيد الباحثين وصانعي السياسات، مكّنتهم أولاً من فهم أنماط التجارة التاريخية والعلاقات الدبلوماسية، وأتاحت لهم تقدّماً تكنولوجياً ساعدهم في وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الطبيعة الشاملة للأرشيف، بما يحويه من بيانات تاريخية ومعاصرة، مكّنت القادة من اتخاذ قرارات أكثر حكمة وعمقاً، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإدارة المناطق الشاسعة، والتحكّم في طرق التجارة، إضافة إلى عقد التحالفات البنّاءة المستندة إلى رؤى وتوصيات الأبحاث الأرشيفية.

إن ما أردتُه من وراء سرد المثال السابق، هو تأكيد أن الأرشيفات تجاوزت اليوم أدوارها التقليدية كمجرد خزائن للوثائق التاريخية، بل تطورت لتصبح مكتبات ومراكز بحثية شاملة، تلعب دوراً محورياً في دعم صنّاع القرار. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الثورة الرقمية التي أحدثت تحوّلاً هائلاً في شتى المجالات، ستبرز أمامنا مسألة رقمنة السجلات التي ستجعلها مراكز متكاملة للمعلومات، توفر المصادر الأولية لعموم الأبحاث والدراسات، إضافة إلى الدور الأهم في الحفاظ على الثقافة وتعزيزها.

وخلاصة القول أن تطور الأرشيف إلى مكتبات شاملة ومراكز بحثية، يؤكد دوره المهم في دعم القادة والشعوب، فالأرشيف مشارك فعّال في تشكيل المستقبل واستشراف ثناياه.

مؤسس سهيل للحلول الذكية

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