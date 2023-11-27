تصنيف النجوم (2)

إن معايير النجوم الخمسة ترسخت في أذهاننا للخدمات الفندقية المبنية على الترفيه والاستجمام والاسترخاء، وحين بدأنا باستخدام النجوم (الـ7) لم تكن الرمزية لإماراتنا الحبيبة السبع، وإنما لتفرد وتميز عالمي غير مسبوق بإعادة تعريف الرفاهية والخدمات الفندقية المقرونة بمنشآت هندسية فريدة من نوعها. فبرج العرب وقصر الإمارات، علامات فارقة أعادت ربط العمارة الحديثة والإسلامية برمزية عالمية لتصبح أيقونة الفخامة والتميز.

ومساعي الحكومة لتعزيز تنافسية الوطن وترسيخ مكانته مركزاً لاستشراف وجاهزية مستقبل العمل الحكومي، تعكس نضج مؤسسي وترابط استراتيجي غير مسبوق نتيجة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات والخدمات عبر مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

إن تطوير وتوثيق معايير تصنيف النجوم، مصحوب بتدريب باقة من الخبراء المواطنين، بهدف نقل المعرفة داخلياً، لتعزيز التنافسية وبناء القدرات، ولاحقاً للإسهام بتقليص الفجوة الرقمية عالمياً، فالإمارات لم تقتصر إسهاماتها على نقل مفاهيم التميز المؤسسي، بل عكست أيضاً جدية وحرصاً إماراتياً لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً تستفيد منه الأمم في رسالة سامية، ونموذجاً دولياً للتكامل والشراكة لرفاه البشرية.

هذه المساعي تصب إجمالاً في ريادة رقمية تنظر لها دول عدة، كأنها إعجاز بشري، أو مستحيل لا يمكن تحقيقه، بينما تقوم قيادات وطنية بعرضها على الملأ، كاشفة سر النجاح لرفاهية الشعوب.. قيادة طموحة ومؤسسات استدامة التطوير كنهج مؤسسي.

هل من مزيد؟ نعم، فتكامل هذه البرامج والمعايير ليصبح جزءاً من آليات قياس منظومة التميز المؤسسي بإصدار جديد، طموح مشروع يعزز الريادة ليشمل محاور مهمة، تقيس تطور مساعي الجهة، داخلياً، وخارجياً (الشركات من متعاملين أو موردين أو حتى أفراد) لتحقيق الطموح المناخي بصافي الانبعاثات الصفري (عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر)، وتسريع خطط تحول الطاقة، والإسهام بجعل الإمارات، أول دولة تحقق هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

هل يتحقق ذلك بتمويل حكومي، أم يجب أن تتكامل مساعينا مع تقليص الإنفاق الحكومي وتطوير حلول مستدامة؟ يجب أن يتم تطوير شراكة القطاعين الحكومي والخاص ليكون (PPP2.0) نموذجاً جديداً مستداماً لتحقيق الطموحات المستقبلية والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية كجزء من قياس نظام النجوم الجديد.

*مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد