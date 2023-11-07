«كوب 28».. واستدامة العقارات

تبرز أهمية القطاع العقاري في خطط التحول المستدام والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، باعتباره مسؤولاً عن نحو 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ما يجعله أولوية يتم التركيز عليها في قمم المناخ، وسيكون حاضراً وبقوة في قمة «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر بمدينة إكسبو دبي.

وستتطرق «كوب 28» إلى المعايير البيئية التي يجب أن تلتزمها المدن للوفاء بالتزاماتها، التي قد تكون أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في العقار.

ويحمل استدامة العقارات أمرين: الأول إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة، توفر كل المعايير المطلوبة للحد من الانبعاثات الضارة، أما الأمر الثاني فهو كيفية معالجة المباني القائمة، وتحويلها إلى مبانٍ مستدامة، لذلك تعد العقارات الخضراء وسيلة بارزة فيها للتخفيف من أزمة المناخ، وأولوية رئيسة للاستثمارات المستقبلية.

وتعد خطط التحول المناخي طويلة المدى في أغلب الأحيان، ولكن الأهم فيها هو البدء والالتزام بالخطط الموضوعة، فمع الحملات الإعلانية القوية، والتوجهات الحكومية نجد أن المباني غير المستدامة صارت غير مرغوب فيها، ويصعب تمويلها على نحو متزايد، في المقابل يزيد الطلب على المباني الجديدة أو المعدلة.

وصار هناك تحول ملحوظ في الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسين الكبار، وأصحاب المنازل نحو العقارات المستدامة، والفرص التي توفرها للاستفادة من الأصول المستقبلية.

بلاشك، إن عملية تحويل المباني التقليدية إلى المباني الخضراء توفر للمالكين فرصة فريدة لمعالجة تحسين الطاقة، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة داخل المنطقة وخارجها، التي يُشيّد فيها المبنى، مع جذب السوق المتنامية للمستثمرين المهتمين بالبيئة، وسيؤدي النمو المتزايد في هذا المجال إلى الضغط على الآخرين ليحذوا حذوها.

من ناحية أخرى، سيؤدي التوجه العالمي المتزايد نحو العقارات الخضراء إلى الضغط على مالكي العقارات والمطورين والمستأجرين، لاغتنام الفرصة لإعادة توازن محافظهم العقارية، بما يتناسب مع الخطط العالمية والاستفادة من المزايا المالية والوفورات الكبيرة التي يكفلها اتباع أنظمة البناء المستدام.

بكل تأكيد، تستطيع عقارات دبي تبوأ مركز متقدم في هذا المجال، مع تصدرها المشهد العالمي، وسط طلب قوي غير مسبوق للأجانب، ومبيعات تاريخية مستمرة، لذا من الممكن أن تعتمد الإمارة معايير ثابتة للعقارات المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة، ومن ثم تبدأ في تصدير هذه التقنيات لجميع بلدان العالم.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.