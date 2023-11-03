الفضاء الإلكتروني.. الإيجابيات والمخاطر

«الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة» هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 34، الذي انعقد يومي 9-10 من شهر سبتمبر 2023م، وقد حشد المجلس لهذا المؤتمر جمّاً غفيراً من علماء الأمة الإسلامية من مفتين ووعاظ، وأُعدّت له محاور عديدة مفيدة، منها محور «الفتوى الإلكترونية الإيجابيات والمخاطر»، فإن هذا المحور هو أهم محاور الفضاء الإلكتروني؛ لما له من أثر بالغ على الناس إيجاباً وسلباً، فمن إيجابياته:

1- تيسر الوصول إلى الفتوى بضغطة زر، فيعم النفع وتكثر الفائدة.

2- أن الفتوى الإلكترونية فيها تنوّع كثير، وعندئذ يختار أي الإجابتين أو الإجابات شاءها، إما التي تحمل طابع التيسير أو طابع الورع.

3- يمكِّن كل شرائح المجتمع من السؤال عن كل ما يخطر في بال المستفتي، ويودّ أن يسأل عن حكم الله تعالى فيه.

4- يرفع كثيراً من الحرج الذي قد يكون من السائلين، إذا ما كانت المسألة ذات خصوصية لا يحب أن يعرفها الناس.

5- يفتح الباب للمسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية، والتي قد لا يوجد فيها أهلُ فتيا يوثق بهم ويركن إليهم، فسهَّل لهم التواصل مع المفتين في العالم الإسلامي.

6- يمكن المفتين من تبيين شرع الله تعالى لشرائح كثيرة من المسلمين، فيبلغون عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤدون أمانة حمل العلم ولا يكتمونه.

7- فتح آفاق المعرفة للمسلمين لاسيما في القضايا المعاصرة التي لم يسبق بحثها عند السابقين.

ومثل هذه الإيجابيات ينبغي الحرص عليها.

أمّا مخاطره فمنها:

1- أنه قد يتصدر للفتوى غير المتأهلين للفتيا، لقلة بضاعتهم في الفقه فيفتون بغير علم، فيَضِلون في أنفسهم ويُضلون غيرهم.

2- أن التقنية غير منضبطة، فيحدث الخلط الكبير بين الحق والباطل.

3- أن أصحاب الأهواء والفتن يتمكنون من نشر الشائعات والأراجيف في أوساط المسلمين، وما قد يحدث من جراء ذلك من فتن وقلاقل.

4- أن المستفتي قد يختار ما يناسب هواه من غير مراعاة لما هو الصواب والمعتمد في الفتوى.

5- ما يكون من الفتاوى نفسها، فقد تكون غير واضحة للسائل؛ فيكون الأخذ بها في غاية الإشكال.

6- ما قد يكون من وضع الفتوى التي قد تكون مدسوسة على الموقع لنشر الفوضى أو نشر الجهالة، أو على المفتي للتشويه به.

فهذه المحاذير ولعل غيرها كثير ينبغي أن تكون محل نظر، حتى لا يقع المستفتي أو المفتي في خطر.

كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي

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