«تحدي القراءة».. تدافعٌ نحو المعرفة

لا يختلف اثنان على أن المكوّن الأول لبناء الحضارة وتطورها هو المعرفة، وبغيابها يسود الجهل والتراجع وعدم الاستقرار والاتكالية والعجز، لذلك تظهر المعرفة باعتبارها الأداة الأولى والأهم في البناء والتقدم، وتحقيق التنمية التي تظهر الحاجة لها في منطقتنا العربية، وتمكين الأجيال من الاندماج في أسواق العمل المعرفية، واللحاق بقطار التقدم والازدهار.

من هنا تبنّت دبي، وبرؤية قائدها محمد بن راشد، بناء حاضنات معرفية تلبي اشتراطات التقدم وتحقيق الازدهار، وعقدت الشراكات المحلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، وتظهر اليوم من بين تلك الحاضنات مسابقة «تحدي القراءة العربي»، التي توّجت بالأمس أبطال هذا التحدي في دورته السابعة، في احتفالية يحرص محمد بن راشد كل عام على حضورها، تأكيداً على أهميتها وضرورتها واستدامة زخمها.

خلال الحفل، لمسنا فرحة قلب محمد بن راشد بتكريم أبطال القراءة، وبهذه الأجيال المندفعة نحو الكتاب والعلم، وهو ما عبّر عنه في تدوينٍ بعد الحفل، بالتأكيد على فخره بأبناء الوطن العربي، في رسالة علنية تقول لهم استمروا في هذا الطريق نحو المستقبل، وأن المعرفة تعني المجد، وتعني القوة، قوة الخير الذي يسود الجميع، القوة التي تبني ولا تهدم، المعرفة التي تصنع الابتكار والإبداع باعتبارهما رافداً من روافد الازدهار والإسهام في الحضارة الإنسانية.

هذا الفخر يستند إلى الأرقام القياسية للمشاركين في الدورة السابعة من «تحدي القراءة» التي وصلت إلى 24 مليون طالب عربي، قرؤوا ملايين الكتب في عام، وهي تدل على تحقيق نجاحات مذهلة عاماً بعد عام، تسهم في تشكيل مستقبلٍ أجمل لأمتنا العربية، كما يبشرنا مؤسس وراعي هذا التحدي النوعي.

والرؤية في هذا التحدي ليست الجوائز، بل خلق حالة دائمة من الحراك الفكري والمعرفي عند الأجيال الجديدة التي ستقود الغد، وهي من صميم الرؤية الوطنية التي غرسها محمد بن راشد في نفوس أبناء الإمارات، التي قادتهم إلى مدارات الفضاء في زمن قياسي، واليوم تتوسع تلك الرؤية لتشمل بأهدافها الأجيال الجديدة من الشباب العربي، وفتح أفق واسع لهم لتحديد مستقبلهم بأنفسهم من دون اتكالية أو عجز أو فشل.

مع تتويج أبطال الدورة السابعة لـ«تحدي القراءة» تترسخ معالم حاضنة عربية كبيرة للمعرفة الهادفة إلى ربط التعليم والابتكار باقتصاد المعرفة، وتجاوز رأس المال المادي إلى رأس المال البشري، الذي يشكل الأساس في التقدم والبناء، والرسالة التي نقرؤها من «تحدي القراءة»، في هذا التوقيت العربي المشحون بالأزمات والمآسي، أن طريق الأجيال نحو التنمية والاستقرار والسلام، هي التسلح بالمعرفة، فهي التي تنتج الابتكار، وتتجاوز التحديات، وهي طاقة التقدم، وصانعة الحضارة.

MunaBusamra@

Muna.busamra@emaratalyoum.com

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