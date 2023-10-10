جاذبية أحواض السباحة بالشقق

تعتبر أحواض السباحة من الإضافات الضرورية في المنزل بالوقت الحاضر، ومن أحدث وسائل الراحة والترفيه التي يحتويها المسكن، علاوة على اعتبارها نقطة جذب مهمة لشراء وبيع العقارات، ورفع قيمتها استثمارياً، لدرجة أن أحواض السباحة لم تعد تقتصر على الفلل والـ«تاونهاوس» أو على المباني والأبراج التي تضم مسابح في آخر طابق من المبنى، أو بفناء داخلي يتم توفيره بين الوحدات السكنية، بل تعدى الأمر لاستحداث أحواض سباحة خاصة لكل شقة في المبنى.

برع المطورون العقاريون في دبي بإضفاء أحواض سباحة خاصة في الشقق، لتصبح أحد التصاميم الرائجة لدى مجموعة منهم خلال الفترات الأخيرة، خصوصاً مع انتعاش سوق الطلب العقاري بالإمارة مع نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، سعياً منهم إلى توفير المزيد من الخدمات الفاخرة للمشترين والمستأجرين المحتملين، وانعكاساً لمستوى الابتكار العقاري الذي حققه القطاع، حيث وصلت موجة الابتكار هذه إلى الاهتمام بأدق التفاصيل والأساليب العصرية التي تعكس المتطلبات الحديثة للحياة الفاخرة في مدينة تعتبر من أذكى المدن في العالم.

ومن بين هذه التصميمات تصميم أحواض السباحة الخاصة داخل الشقق، التي اتخذت مختلف الأشكال والأحجام، وفقاً للمساحة المتاحة في الشقة.

أصبح تصميم أحواض السباحة في شرفات الشقق السكنية في دبي يتم بأسلوب فاخر ولافت للإعجاب. كما يتم تصميمها بطريقة توفر الخصوصية للساكنين، بطريقة تجعلها غير مرئية للجيران والمارة.

وبهذه الطريقة، تمكّن المطورون من خلق قيمة مضافة للوحدات السكنية المطروحة في السوق، وجعلها أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين والمستأجرين.

ما يصاحب إضافة أحواض السباحة الخاصة في الشقق، ارتفاع كلفة إنشائها، الأمر الذي يرفع كلفة بيعها.

لذلك عندما يشتري المستثمر شقة سكنية بحوض سباحة، فهو يشتري أسلوب حياة من نوع آخر في دبي، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون السباحة هواية ورياضة مفضلة لديهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال، فحوض السباحة في هذه الحالة هو جزء ترفيهي مهم لتلك الفئة داخل البيت.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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