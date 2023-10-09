‏علمتني الحياة (1)

إن رواية القصص ذات التأثير تعد أحد أقوى الروابط الأدبية لصناعة التأثير، فعبر رواية القصص نسمع عن تجارب الآخرين، ونشاركهم النجاحات والإخفاقات، والحكم.

والإقناع بالقصة فن وعلم بحد ذاته، وتحقيقه أمر صعب، ونقتبس مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل.. بل نصنع المستقبل من اليوم»، وهو ما بدأه سموه بنجاح يتلوه نجاح، ليس فقط منذ نعومة أظفاره، أو تعيينه رئيساً للشرطة والأمن العام بإمارة دبي بدءاً من 1 نوفمبر 1968، حيث رسخ عماد أهم مكتسباتنا الوطنية «الأمن والأمان»، ليطرح مع بدء أحد أوائل اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، حين ساد المنطقة فكر أن اقتصادنا نفطي بحت، وكان سموه أصغر من في الجلسة، واقترح تطوير مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية.

فلِمَ لا وسموه رئيس لجنة إدارة مطار دبي منذ 25 أغسطس 1977، حيث أسهمت جهوده بوضع إمارة دبي كمركز للطيران الدولي، والجذب السياحي، وأرسى القواعد الأساسية للقطاع السياحي.

لقد عمل سموه بجد، وأسس «طيران الإمارات»، العملاق المتمثل كروح دبي، وأتبع ذلك بمشاريع عملاقة متتالية. وتولى سموه ولاية العهد في إمارة دبي في 3 يناير 1995، وأسهمت هذه الثقة في تسريع تحويل دبي إلى مركز تجاري وسياحي عالمي، وأطلق سموه سلسلة من المبادرات والمشاريع الريادية التي أسهمت في تطوير دبي لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، مثل مشاريع بنى تحتية للاقتصاد الرقمي الجديد، وإطلاق مهرجان دبي للتسوق، لتعزيز مركز دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه.

وتستمر بصمات سموه كأحد صُناع التغيير وتتوج بتوليه ولاية الحكم في دبي، وانتخابه نائباً لرئيس الدولة، وتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتأليف حكومة جديدة في 5 يناير 2006، ليقود فرق عمل الحكومة لاستغلال ثرواتنا بشكل أفضل، ويرسخ ثقة القيادة بشبابنا.

إن تحقيق الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين، متفوقةً على دول عريقة؛ يضع بوصلة مستهدفات استراتيجية لتحقيق ما لم تحققه دولة حديثة أخرى.

إن المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته. وتغريدة سموه لقصة حواره في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي رسالة سامية تعبر عن مقولة سموه: «يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل.. بل نصنع المستقبل من اليوم»، واليوم كان منذ توليه مسؤولياته، فهدفه صناعة المستقبل وإسعاد الناس.. حفظكم الله ورعاكم.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

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