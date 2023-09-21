خُلقن ناعمات، قادرات على الصفح والغفران والنسيان، تواقات للحب والعطف والحنان، يمضين جُل أعمارهن في كنف الرجال، آباء وأخُوة تطيب بقربهم الأوقات وتحلو الأيام.

يستندن إلى رصيد من الدلال، غاليات على القلب ومؤنسات البيوت ونور يمحو الظلام.

يتكئن على الإحساس بالأمان وعزوة الأهل ويخفين خلف صلابة الرأي ألف خوف وألف ضعف وينتظرن اليد التي تمتد لتجفف الدمع وتسكّن الآلام.

يكبرن سريعاً فيُنحت العود وتتورد الوجنات وينفتح القلب لنسيم الحب ووجع الأغنيات وسعادة الأحلام والأوهام.

تناديهن دنيا طالما حلمن بها، ثوب أبيض وشموع وبيت دافئ وطفل يلهو فينتقلن راضيات إلى كنف الزوج وتبدأ قصة عنوانها البهجة والرغبة في الاستقرار والعيش بسلام.

تتباين وتختلف أقدارهن بين مزيج معقد من السعادة والشقاء على طول الرحلة، لكل منهن حظ لا تعرفه إلا بعد أن تختبر حياة كاملة بكل أُناسها، الزوج وأهله والجيران والأصدقاء الجدد وتجرب على مدد سنوات طوال كل حيل الصمت أو عذب الكلام.

يمنحن الحب ويعطين من وقتهن وأعمارهن الكثير ويتفانين في التغلب على الصعاب ويجابهن حماقات الكون ويدافعن عن حياتهن خشية الفشل والملام.

يسهرن على تربية أجيال وأجيال وتستقيم بإخلاصهن وحرصهن ونصحهن الأعواد وتتفتح زهور البنين والبنات.

تصل بعضهن إلى نقطة فارقة في مشوارها يستحيل بعدها البقاء، تتساوى فيها كل الأشياء، وتتلون بلون قاتم حزين، ويملؤها الندم على ما فات.

تتوالى التساؤلات والاستنكار ونصائح من لم يعش حياتها «ألم تكن هناك فرصة أخرى» دون مراعاة لمشاعر الرحيل الموجعة حتى ولو كانت وحدها طريق الخلاص.

سيدتي، يا كل امرأة معذبة متعبة: قولي «لا» بملء فاهك وبعلو صوتك لكل ضيم أو ظلم أو انتقاص قدر أو تجاوز.

قولي «لا» في وجه التنازل من طرف واحد والحب من طرف واحد والرغبة في الاستمرار من طرف واحد.

قولي «لا» إذا لم تبقين سيدة القلب والبيت والمميزة والمفضلة ومن لها الأولوية في كل الأوقات.

قولي «لا» فقد كرمنا المولى جلّ وعلا ورفع قدرنا بوصية نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، «استوصوا بالنساء خيراً».

قولي «لا» طالما أديتِ ما عليك وكنت نعم الزوجة والأم ولا تأبهي لمن يلوم أو يسأل واعتزي بنفسك وبعطائك وبقيمتك الكبيرة، فأنت بلا منازع نصف الحياة.

• يسهرن على تربية أجيال وأجيال وتستقيم بإخلاصهن وحرصهن ونصحهن الأعواد وتتفتح زهور البنين والبنات.

amalalmenshawi@

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