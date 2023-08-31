طبتُنَّ صباحاً

لهؤلاء اللواتي يشرق صباحهن مع بزوغ الفجر، يطرقن أبواب الحياة ويسابقن الطير، ويلمسن بأكفهن الحانية وجوه الصغار ويصنعن الخبز والحلوى والقهوة ويفتحن نوافذ الكون.

لهؤلاء اللواتي، يعرفن كيف يلونَّ الأيام بالأمل والتفاؤل وينتظرن الخير، ويطوين صفحة الأمس ويبدأن من جديد مهما تعثرن أو أصابهن الحزن.

لهؤلاء اللواتي، يقفن خلف الزوج والأبناء ويقدمن من أعمارهن الكثير ويقاتلن شظف العيش بالصبر والتدبير، ويرسمن على وجوههن ابتسامة رضا وسط المحن.

لهؤلاء اللواتي، يُجدن صنع الأشياء العظيمة وينافسن في كل مجال ويبدعن في صنع الممكن ولا يعترفن بمستحيل وينجحن ويمددن يد العون.

لهؤلاء اللواتي، ينشرن الحب والعطر كل مساء ويهونّ الصعب ويحفظن البيت والود والعهد، ويحرصن على راحة الجميع بطيب الكلام وحلو اللسان.

لهؤلاء اللواتي يتجملن رغم قسوة دنياهم، ويتحملن الكثير لأجل استقرار الأبناء ويبذلن الجهد دون تفضل أو مَنّ.

لكل هؤلاء ولكل نساء الأرض وللمرأة على أرض الإمارات، طبتُنَ صباحاً أيتها الكريمات، وطابت أيامكن قدر عطائكن للحياة ولمن حولكن.

لكل هؤلاء، دامت أصواتكن تملأ البيوت سلاماً وأماناً، ودامت ملامحكن تشع بهجة وعطفاً وحناناً.

كم جميل أن تحتفي الإمارات بيوم المرأة على أرضها وتخصص له يوماً تعايد فيه نصفها الحلو وتشد على أياديهن وتشحذ همتهن وتمتن لكل إنجاز حققته المرأة الإماراتية وكل النساء اللواتي يقتسمن العيش والعمل هنا وتباركه.

يومان من الاحتفاء الجميل بدأ بلفتة حب وتقدير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) تسلمتها كل امرأة تعيش على هذه الأرض الطيبة عبر رسالة نصية صباحية تركت أثراً طيباً فينا جميعاً ، ثم تسابقت الجهات والمؤسسات في تقديم الشكر والامتنان بالورود تارة وبالكلمات المعبرة تارة أخرى، لاسيما المدارس التي شكرت النساء بالورد والضيافة والاستقبال الحسن.

يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، عيد سنوي يجدد فيه المجتمع الدعم الكامل للمرأة التي جاءت من كل بقاع الأرض بحثاً عن العيش الكريم واختارت الإمارات موطناً ووطناً، يثني على منجزها ويعدها بالمزيد في العام الجديد.

محظوظات من يعشن على أرض الإمارات من النساء من كل الجنسيات، محظوظات بالاحترام ورقي التعامل ومنح الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات والثقافة التي تحتفي بالمرأة أيما احتفاء، لذا لا عجب أن تتماسك البيوت ويأمن أهل الدار من كل الأجناس ويسعد الجميع بسعادة النساء ورفعة شأنهن.

• محظوظات من يعشن على أرض الإمارات من النساء من كل الجنسيات، محظوظات بالاحترام ورقي التعامل ومنح الفرص والمساواة.

amalalmenshawi@

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