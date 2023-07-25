بنك للأفكار العقارية

«بنك الأفكار العقارية» مفهوم يمكن تطبيقه لتعزيز الابتكار والإبداع في القطاع العقاري في دبي، خصوصاً مع التوجهات الحالية للقطاع، كنوع من التعاون المشترك بين الهيئات الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع والأطراف الأخرى المشاركة فيه دون استثناء، بمن فيهم متعاملو السوق.

ماذا لو تم طرح هذه المبادرة أو مبادرة شبيهة بها في الغرض يمكن أن يكون لها دور مهم على الصعيد العملي في القطاع، من خلال توفير الدعم والمساعدة للشركات والأفراد الراغبين في تنفيذ أفكارهم المبتكرة في هذا المجال من جهة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة للمدينة من جهة أخرى.

تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والمبتكرين والمستثمرين والخبراء في مجال العقارات، سيكون الهدف الرئيس لهذه المبادرة، ويتم بواسطته تقديم استشارات وتوجيهات للأفراد والشركات لتحسين أفكارهم العقارية، وتنميتها بطرق مبتكرة وفعالة، فضلاً عن توفير الحلول والبدائل التمويلية والموارد اللازمة لتنفيذ الأفكار العقارية، ودعم المبتكرين في تحقيق رؤاهم.

تتمثل النقطة الرئيسة لتنفيذ هذه الفكرة في تخصيص فريق عمل من ذوي الخبرة وأصحاب المواهب والكفاءات، مهمته استقاء الأفكار وبحثها من خلال فتح باب التعاون المشترك مع الأطراف الأخرى، واقتراح المبادرات العقارية والبرامج المجدية التي يمكن تطبيقها في الواقع، تماشياً مع المرحلة المقبلة للقطاع والسوق لتحفيز الابتكار وتعزيز التفكير الإبداعي، بهدف تحقيق النمو المستدام للقطاع وفق المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية، إضافة إلى ضمان التطور والتحسين المستمر لنوعية المشروعات العقارية المطروحة.

سيكون «بنك الأفكار العقارية» نقطة لاستقطاب أصحاب المواهب والأفكار الجديدة في القطاع العقاري وتنميتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينها من طرح خطط استراتيجية لدعم نمو قطاع العقارات، وضمان ازدهار المخطط العمراني بشكل مستدام، بما يدعم ترسيخ صورة ومكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار والإبداع العقاري على حد سواء، ومن جهة أخرى سيمثل مصدراً يمكن اللجوء إليه عند الحاجة.

من المتوقع لهذه الفكرة أن تدعم مهام وجهود اللجنة العليا للتخطيط الحضري التي أقرها القانون رقم 16 لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي الهادف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة، علاوة على أنها تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب في مختلف المجالات والقطاعات المشكّلة للمزيج الاقتصادي، وتشجع على إطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة والداعمة لتعزيز الجهود الحكومية في توفير بيئة عقارية تتلاءم مع مختلف الفئات المجتمعية من المشترين والمستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق العقارية عالمياً.

تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والمبتكرين والمستثمرين والخبراء في مجال العقارات، سيكون الهدف الرئيس للمبادرة.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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