أهمية التدريب في التسويق العقاري

إذا كنت تعمل في القطاع العقاري أو ترغب في الانضمام إلى العمل فيه حديثاً، لا تهمل الاستفادة من الدورات التدريبية في التسويق العقاري، لأنها ستساعدك على التطور والتميز في مهنتك، وستمنحك القدرة على التغلب على التحديات الجديدة التي يفرضها الزمن والمنافسة على هذا القطاع المصنف ضمن أكثر القطاعات تنافسية.

إذا ركزنا على مختلف المجالات التي تندرج تحت مظلة القطاع العقاري، فإننا سنجد أنها جميعاً تحتاج إلى مهارات شخصية في فنيات التسويق، فلن تطور مشروعاً عقارياً إذا لم تتضمن خطة التطوير خطة تسويقية له، ولن تتمكن من تأجير وحدتك العقارية إذا لم تسوّق لها، ولن تبيع أو تشتري عقارات دون تسويق.. التسويق آلية متضمنة في مختلف الخطط الاستثمارية في العقارات، ولهذا أرى أن التسويق شريان إنعاش القطاع العقاري وتنشيطه.

بفكرة مبسطة، هل يمكن للقطاع العقاري في دبي أن يحقق هذا الانتعاش دون تسويق له؟. طبعاً لا. فجهود التسويق والترويج للقطاع العقاري في الإمارة كانت كثيفة ومختلفة ومتنوعة، والحصيلة هي ما أصبحنا نلمسه الآن على أرض الواقع: تدفق كبير للمستثمرين، وانفتاح أكبر على أسواق جديدة، وارتفاع في الطلب على الوحدات العقارية، وارتفاع في قيمة صفقات البيع في مرحلة اقتصادية تعد من أكثر المراحل التي يمر بها العالم اليوم اضطراباً.

التسويق ليس مهمة صعبة ولا سهلة في الوقت نفسه، لأن العالم يتغير بسرعة، وهناك تطورات سريعة يشهدها مجال العقارات، فضلاً عن التطور التكنولوجي والتقني السريع، لذلك يجب علينا بوصفنا عاملين وناشطين في مجال العقارات، البقاء على اطلاع دائم على هذه المستجدات، والاستمرار في تعلم واكتساب مهارات متجددة تمكّننا من كسر التحديات المفروضة على القطاع، نتيجة هذه التغيرات والتطورات السريعة.

وتعد دورات التسويق العقاري التدريبية مهمة في هذه الحالة لكل شخص منا، لتطوير المهارات الشخصية من جهة، ورفع كفاءة العمل في القطاع وتعزيزه على حد سواء، حيث تكمن أهميتها في كسب المعرفة اللازمة لفهم صناعة العقارات، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة للترويج لهذه الصناعة، ورفع مستوى الإنتاجية والأداء فيها.

على الصعيد الشخصي والمهارات الفردية، تمكّن الدورات التدريبية في التسويق العقاري، المستفيد منها، من اكتشاف أهم التطورات والاتجاهات الحديثة في قطاع التسويق، والتعرف على أحدث الأدوات والتقنيات والممارسات الجديدة والمبتكرة في مجال بيع وشراء العقارات، والأهم من ذلك إكسابه خبرة واحترافية ومصداقية لدى المتعاملين، من خلال الشهادة التي يحصل عليها من هذه الدورة. وفي هذه النقطة لا يفوتني التنبيه على التركيز على الدورات التدريبية المعتمدة من الجهات الرسمية والمعترف بها، ليتمكن المتدرب من الحصول على شهادة معترف بها.

بشكل عام، تساعد الدورات التدريبية في مجال التسويق العقاري على مواكبة التطورات، وتبادل الخبرات والأفكار مع الآخرين، وتعزيز فرص النجاح والنمو في هذا المجال، إضافة إلى إبراز المزايا التنافسية لسوق العقار وتقديمها بشكل أفضل للمتعاملين، ما يساعد على بناء الثقة وتعزيزها لمصلحة القطاع عموماً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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