ويستمر الزخم العقاري..

المتابع لأحدث بيانات وأرقام القطاع العقاري في دبي، يجد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القطاع المهم والحيوي يواصل الحفاظ على وتيرة أداء متصاعدة، ما يبشر بطفرة عقارية جديدة في الإمارة خلال العام الجاري.

فقد شهدت سوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام، أداءً قياسياً واستثنائياً هو الأعلى على الإطلاق، لفترة نصف عام في تاريخ نشاط القطاع العقاري بالإمارة، حيث سجل مبيعات عقارية لامست 180 مليار درهم، وسجلت هذه الذروة الجديدة قفزة هائلة بنسبة 57% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتاريخياً، عادة ما تكون مبيعات النصف الثاني من العام أعلى من نظيره الأول، وبالتالي فإن جميع المؤشرات تظهر أن عقارات دبي على موعد مع مبيعات قياسية فوق حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في العام الجاري، ليواصل القطاع بذلك زخمه محافظاً على إنجازاته لعامي 2021 و2022، بدعم الطلب غير المسبوق من الأجانب ورجال الأعمال والأثرياء من مختلف الجنسيات لتملك عقار في دبي، لاسيما مع دخول مستثمرين جدد للسوق، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة، مع تسجيل مواصلة ارتفاع أسعار الشراء والإيجارات، لاسيما على صعيد وحدات الفلل.

فدبي تقدم مزيجاً فريداً من العوامل التي تجعلها واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، حيث تسهم المزايا والحوافز الضريبية، والبنية التحتية القوية، والسلامة ونمط الحياة عالي الجودة، والتشريعات المتكاملة، وسوق العقارات ذات السيولة الكبيرة، في دعم مكانة الإمارة لدى المستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء عقارات رئيسة في الأسواق الدولية.

وعززت دبي جاذبيتها وجهة استثمارية عقارية بفضل تقديم الخدمات العقارية الاستباقيّة والسلسة، مع تنوع المنتجات وتعدد الخيارات الاستثمارية، فيما أسهم تدفق الزوار والسياح والسكان لغرض العمل والإقامة في إنعاش الطلب على الوحدات العقارية.

وفي هذا الإطار، تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توظيف كل الجهود والموارد البشرية والمهنية للحفاظ على الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، باعتباره ركيزة رئيسة من ركائز التنمية المستدامة، ومحركاً فاعلاً لكافة القطاعات الأخرى.

كما تُواصل الدائرة، تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة، وبنية تحتية رقمية، وكوادر بشرية مؤهلة، للحفاظ على جاهزية القطاع واستدامته.

ولاتزال سوق العقارات في دبي، خصبة لفرص الاستثمار، حيث تجذب المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من السياحة من خلال تأجير عقاراتهم، والسياح الذين وقعوا في غرام الإمارة، واختاروا الانتقال أو الاستثمار، كما ساعد تميز المشاريع الجديدة على استقطاب أثرياء العالم، حيث عززت الإمارة مكانتها وجهة للعيش والإقامة بدعم تسهيلات الإقامة والتأشيرات، حيث باتت وجهة مفضلة للباحثين عن الرفاهية والاستقرار من كل أنحاء العالم.

وكما أثبت عام 2022 قوة القطاع العقاري في دبي، ومدى مرونته أمام التحديات الاقتصادية العالمية، واستفادته من الأزمات الدولية التي تشهدها الأسواق، سيكون العام الجاري تأكيداً واضحاً على الطفرة الاستثنائية، واستدامة النمو الذي مازالت تصنعه الأرقام ومعدلات صفقات البيع التاريخية يومياً وأسبوعياً وشهرياً وفصلياً.. وللطفرة بقية.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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