فزاع يلبي الطلب.. عندما تتجلى الإنسانية فأعلم أنك في دبي

في لفتة إنسانية رائعة وليست غريبة على شيوخنا الذين اعتدنا أن نرى منهم الشهامة في المواقف الإنسانية، والصلابة والذكاء عند مواجهة أي تحدي، وجه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي دعوة للطفل الكويتي "بدر" لزيارة دبي مع عائلته.

جاءت هذه الدعوة بعدما انتشر فيديو لـ "بدر" على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وهو يفصح فيه عن حلمه بزيارة برج خليفة في دبي، عندما وجهت له صحيفة «القبس» الكويتية سؤالا حول المكان الذي يرغب في زيارته مع والده، إذ قال حينها: «أرغب في زيارة برج خليفة في دبي».

وما أن مرت ساعات على نشر الفيديو حتى غرّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «اللي يعرف الطفل بدر يقله اني اوجه له دعوة هو وأهله لزيارة دبي لمشاهدة برج خليفة ووجهات دبي الجميلة».

وهو الرد الإنساني السريع الرائع على أمنية الطفل الكويتي، في مشهد يعكس لنا أمرين، الأول: سرعة استجابة القيادة الإماراتية لأي حدث أو واقعة أيا كان نوعها. ففي الكوارث والمشاكل تجد الإمارات أول من يمد يد العون، وفي وقت الأزمات الطاحنة والحروب تجد الإمارات تمد يد السلام والحل لإنهاء الازمات، وفي وقت الجائحة العالمية تجد الإمارات أكثر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لدول العالم أجمع، وعند الشدائد والزلازل تجد الإمارات أول وأكثر المتبرعين ماديا، وأكثر الدول المشاركة على أرض الحدث عبر فرق الإغاثة والإنقاذ، وفي المواقف الفردية أيضا والطلبات الإنسانية تجد الإمارات تلبي النداء بسرعة البرق.

وذلك المشهد يعكس لنا ما وصلت له دولة الإمارات العربية المتحدة من عظمة، وكذلك حكمة ونبل ورقي شيوخها وحكامها. ولما لا وهي تسير على نهج المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه.

أما الأمر الثاني وهو أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت قبلة لكل الأجيال الحالية والقادمة من كافة أبناء الوطن العربي، ولا أبالغ لو قلت العالم أجمع.

ففي الإمارات تجد الفرص المتاحة لنجاح أي مجتهد ومبتكر دون أي تعقيدات، أو النظر إلى لونة أو عرقه أو دينه أو مذهبه، وهي من أكثر دول العالم اهتماما وحرصا على تبني واحتواء كافة المبدعين من كل المجالات، لذلك تجد الإمارات دوما في المقدمة، والأهم أنها تسبق الجميع دوما بخطوات وليس خطوة واحدة، لذلك الإمارات هي الإمارات، أسم ذو ثقل كبير على المستوى الدولي، ورقم يصعب تجاوزه، وحلم أثير لكل شخص بالعالم.

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