بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، أحرز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، وكان وراء هذا التحول الكبير والإنجاز الرائع، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي اشترى نادي مانشستر سيتي قبل 15 عاماً.

هذا الإنجاز جاء نتيجة للرؤية الثاقبة والعقلية الاحترافية التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمرت تحقيق اللقب الأغلى بكل جدارة واستحقاق، رغم المنافسة القوية من أقوى أندية القارة، فبجهود سموه الحثيثة تحول مانشستر سيتي إلى رقم صعب محلياً وقارياً، وفوزه باللقب الأوروبي الأكبر يرسخ مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه. إن هذا الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاماً، بهدف تطوير النادي وضمان تصدره، وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية، وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم.

ولا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة نادي مانشستر سيتي برئاسة خلدون المبارك، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لتهيئة الظروف للفريق للوصول إلى ما حققه من إنجازات وألقاب. ويمتلك نادي مان سيتي مدرباً فيلسوفاً وعبقرياً في مجال التدريب، وهو غوارديولا الإسباني الرائع، وكوكبة من اللاعبين المتميزين.

هي قصة نجاح مالية وإدارية ورياضية بامتياز، عنوانها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي طور فكرة الاستثمار لتتحول مجموعة «سيتي فوتبول جروب» إلى إمبراطورية رياضية كبيرة لا تغيب عنها شمس البطولات والإنجازات. فقد أصبح النادي الأكثر قيمة سوقية على صعيد العالم، متفوقاً على ريال مدريد الإسباني، وفي عهده حصد النادي 20 لقباً لدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة المحترفة والدرع الخيرية. ويعد سموه شخصية قيادية بارزة لعبت دوراً مهماً في العديد من المجالات، ويتمتع سموه بحنكة وحكمة فهو صاحب رؤية مستقبلية و«صانع التاريخ».. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لا يكتب التاريخ، بل هو التاريخ.

• فوز مانشستر سيتي باللقب الأوروبي يرسخ مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم ويعكس تفرّده.