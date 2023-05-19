شباب الأهلي يتربع على العرش

باقتدار أعلن شباب الأهلي أمره تربعه على عرش الدوري بعد غياب امتد لسنوات، فها هو يحتفل بفرحة الإنجاز الذي طال انتظاره رغم مطبات البداية التي اعترت طريقه، لكن بالعمل والنية الصادقة نجح في تخطي تلك الصعوبات ليعود «ونّانه» الشهير عازفاً وصادحاً بالمدرجات.

النمط الذي قدمه الفرسان بقيادة البرتغالي جارديم يُعد مميزاً وناجحاً، بعدما عكسه بشكل نموذج متكامل الأطراف، صار محط إعجابٍ وثناء بفعل الفارق والنقلة الكبيرة التي حدثت للفرقة الحمراء وما واكبها من تحولٍ على صعيد الأسلوب والأداء وروح الفريق الثابتة التي لم تتغير حتى محطته الأخيرة. وعلى الرغم من سهام الذم والانتقاد التي تعرض لها المدرب، إلا أن ذلك لم يثنه أو يُحبط قناعته في المقدرة على قيادة الفرسان ووضعهم في مسار الأبطال، ما فتح لهم الميدان ليتجاوزا المنافسين حتى خطفوا الصدارة في لحظة تخبط وتراجع من حولهم، وهو ما زادهم صموداً وإصراراً لتحقيق الإنجاز مهما بلغ الثمن، مثلما كان الحافز حاضراً أيضاً من أجل استعادة مكانهم على منصة البطولات، الأمر الذي جعلهم أكثر رغبةً وتطلعاً للاحتفال بمعانقة وحمل الدرع ثم إعادته إلى دياره بعد سنوات من الغياب.

ولا عجب من الأصوات التي طالبت بإعفاء جارديم بعد الجولات الأولى، بل همزت بسرعة رحيله حينها، إذ كانوا يرون أن الجعبة خاوية وليس فيها ما يفيد أو يخدم شباب الأهلي فنياً، فكان بعضهم يغمز بإقصائه وجلب آخر مكانه، لكن ذلك لم يؤثر أو يُربك ثقة وقدرات المدرب بنفسه، الذي وضع منظومة قوية انطلقت منها فرقته لتتسارع وتيرة خطواتها مع مرور الجولات في مشوار المنافسة والصراع بالبطولة. فقد ظهر ذلك جلياً في دائرة العلاقة والالتزام الذي انعكس في أداء وفاعلية اللاعبين الذين قدموا مستويات ثابتة وعطاء سخياً وجهداً كبيراً توّجوه بإنجاز الدوري.

كما أن مؤشر كفاءة اللاعبين قد اختلف وارتفع، حيث حدث تطور لافت في طريقة تفاعلهم وانسجامهم مع أحداث المستطيل بتركيزٍ ذهني منضبط، أسهم في ترجيح كفتهم في معظم المواجهات، مثلما كشف عن مستويات بارزة للاعبيه، لاسيماً يحيى الغساني الذي بات واحداً من أفضل مكاسب دورينا، ولهذا فإن أحد الأسباب المهمة في نجاح الفرسان، هو أن الإدارة لم ترضخ عاطفياً أو تستسلم لعثرات البداية، بل ظلت صامدة متمسكة بعناصرها وبمدربها رغم شراسة الآراء المعاكسة!

النمط الذي قدمه الفرسان بقيادة جارديم يُعد مميزاً وناجحاً بعدما عكسه بشكل نموذج متكامل الأطراف.

Twitter: @Yousif_alahmed

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