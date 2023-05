رمزية المِلْح والمَلاحة

الملح هو أحد تلك الأشياء التي نعرفها ونختبرها منذ الصغر، لدرجة أننا لا نفكر فيها كثيراً.

يُعرف الملح علمياً باسم كلوريد الصوديوم، يتم الحصول عليه عن طريق مناجم الملح، أو عن طريق تبخير مياه البحر أو مياه الينابيع. تعود أقدم الآثار الموثّقة لاستخدام الملح إلى 6000 قبل الميلاد، ونجدها عند قدماء المصريين والعبرانيين والهنود واليونانيين والحيثيين والبيزنطيين، ويُظهر التاريخ أن الملح كان مادة لا يمكن الاستغناء عنها لدرجة أنه تسبب في اندلاع حرب بين شعوب العالم القديم.

يأتي الملح بأشكال مختلفة ومجموعة متنوعة من الألوان تراوح بين الأبيض والوردي والأرجواني والرمادي. ونظراً لصفاته المميزة واستخدامه في حياة وعادات ما قبل العصور الوسطى، كان الملح لقرون رمزاً للذوق والنقاء، والحفظ والإخلاص والرفاهية والترحيب. ومع ذلك، يرتبط الملح أيضاً بدلالات سيئة مثل التوبيخ والتلوث، والأفكار السيئة وأحياناً الموت.

■ الطعم - المعنى الرمزي للذوق مشتق من استخدامه في الطعام من قبل الحضارات المختلفة عبر القرون. وفي الثقافة العربية ارتبط الملح بحلاوة الشكل وبالحسن والجمال، فالحسناء تسمّى «مليحة» على نحو ما نجده في قول الشاعر: قل للمليحة في الخمار الأسود / ماذا فعلت براهب متعبد؟

■ الطهارة - كان الملح رمزاً للطهارة فقد استخدمته حضارات قديمة لدرء الأرواح الشريرة، وتحنيط الأجساد وعلاج الجروح.

■ الحفظ - ينبع هذا المعنى الرمزي من استخدام الملح كمادة حافظة للغذاء ولتحنيط الموتى.

■ الإخلاص - اكتسب الملح رمزية الإخلاص في الفولكلور، حيث تم استخدامه للتأكيد على التعهد بالإخلاص لشخص آخر. ألا نقول: «بينا عيش وملح»، كناية عن الصداقة والإخلاص؟

■ الرفاهية - في الأيام القديمة كان الملح سلعة ميسورة التكلفة فقط للملوك والأغنياء، ومن هنا دلالاته على الرفاهية وسعة العيش.

■ الترحيب - السمة الترحيبية للملح مشتقة من حفل الترحيب التقليدي السلافي، حيث يتم تقديم الخبز والملح للضيوف.

■ التأديب - أصبح الملح رمزاً للتوبيخ بعد أن تحولت زوجة لوط إلى عمود ملح؛ لأنّها خالفت الأمر الإلهي والتفتت إلى سدوم (في التوراة سفر التكوين).

■ الأفكار السيئة - هذه الرمزية مشتقة من المياه المالحة، حيث يمثل الماء مشاعر نقية، بينما الملح يمثل المشاعر السلبية.

■ التلوث والموت - يرتبط الملح بالتلوث والموت بسبب قدرته على تجفيف النباتات وإتلاف مياه الشرب.

ويشير الملح إلى معانٍ مختلفة في الأحلام، فعندما يظهر الملح في الحلم فهذا يعني أن الحالم سيختبر قريباً الفرح والسعادة أو الربح. وعندما ينسكب الملح في المنام، يعد هذا تحذيراً للحالم بوجود مشاكل عائلية.

وللملح في اللغة الإنجليزية تعبيرات عدة، منها:

■ Add salt to the wound رشّ الملح على الجرح - يستخدم عند التسبب في ألم إضافي أو جعل المواقف السيئة أسوأ.

■ Worth your salt يستحق قدره من الملح - يستخدم ليعني أن المرء يخدم الغرض المتوقع كما ينبغي. يقال إن هذا التعبير نشأ في أيام العبودية، حيث كانت قيمة العبيد تقاس مقارنة بالملح.

■ Salt of the earth ملح الأرض - يستخدم ليعني الخير والأهمية ويرتبط هذا التعبير بالإنجيل: «عظة على الجبل» الموجودة في متى 5:13.

■ To take with a grain of salt التعامل مع الأمر بحذر (بقليل من الملح ) ويستخدم للنصح بعدم تصديق كل ما يقال، خاصة عندما يبدو مبالغاً فيه أو لا يمثل الحقيقة.

باحث زائر في جامعة هارفارد

