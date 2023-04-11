دبي علامة تجارية عالمية بحد ذاتها

تتجه الأنظار إلى دبي، على أنها أصبحت العاصمة العالمية لما يسمّى بالمساكن ذات العلامات التجارية، نتيجة مواصلة المشترين الأجانب شراء العقارات الفائقة الفخامة.

ويشير تقرير حديث إلى أن الإمارة تضم حالياً ما يزيد على 40 مشروعاً عقارياً يحمل علامة تجارية، كما أن هناك مشروعات أخرى من المقرر بناؤها بحلول عام 2030، لتتفوق بذلك دبي على جنوب فلوريدا من حيث عدد المشروعات العقارية ذات العلامات التجارية.

نجاح العلامات التجارية للعقارات في دبي كان بفضل العديد من العوامل، منها موقع الإمارة في منطقة جغرافية مهمة في الشرق الأوسط، وتميزها ببنية تحتية متطورة، ومرافق وخدمات مجتمعية وسياحية متنوعة وعالية المستوى، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يسودها، ونظامها القانوني المتطور.

وهذا ما يجعلها وجهة مفضلة لاستثمار العديد من العلامات التجارية فيها، ووجهة المشترين الذين يبحثون عن العقارات في مناطق جذابة ومتميزة من العالم.

كل هذه العوامل صنعت من دبي علامة تجارية عالمية تستقطب العلامات التجارية الأخرى.

دبي بحد ذاتها علامة تجارية، وتضم تحت نطاقها علامات تجارية أخرى، ولولا أن كانت دبي علامة تجارية عالمية لما أصبحت عاصمة عالمية للعقارات ذات العلامات التجارية.

تعد العلامات التجارية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دبي في نهضتها ومسيرتها نحو العالمية، وذلك من خلال العديد من التشريعات والقوانين الداعمة لنمو هذه العلامات وتعزيز انتشارها، فهنالك علامات بدأ نجاحها من دبي نحو العالمية، وهناك علامات ناجحة توسعت في دبي، كما أن هناك علامات مشهورة وفائقة النجاح استقرت في دبي.

وكل ذلك أن دبي بحد ذاتها علامة تجارية كبرى حاضنة للعلامات التجارية الأخرى.

تركز العلامات التجارية للعقارات في دبي على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة للمستثمرين والمشترين في تشغيل العقارات، وتوفير أفضل وسائل الراحة وبجودة عالية المستوى، وهذا ما يجعل هذه العقارات أكثر موثوقية وجذباً للمستثمرين المهتمين بالعلامات التجارية في تعاملاتهم المختلفة، لاسيما الأثرياء منهم وذوو الملاءات المالية الضخمة.

وعلى الجانب الآخر، فإن أسعار العقارات ذات العلامات التجارية تكون أعلى بنسبة تفوق 30% على العقارات الأخرى التي لا تحمل علامة تجارية، ما يعني أن العائد الاستثماري بها أعلى، وهذا ما يدفع بالمطورين العقاريين للتعامل مع علامات فاخرة لتعزيز نقاط الجذب لمشروعاتهم.

وفي الوقت نفسه تستفيد العلامة التجارية من هذا الجذب ومن العائد، وهنا مربط الفرس، لنعود مرة أخرى ونقول إنه لولا أن كانت دبي علامة تجارية بحد ذاتها، لما أصبحت هدفاً مهاماً في استراتيجية العلامات التجارية العالمية لتوسيع انتشارها وأرباحها.

• «العلامات التجارية تعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دبي، في نهضتها ومسيرتها نحو العالمية».

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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