لا تبالي إن ضاقت بكِ الحياة يوماً، فكم يمر على نهر الحياة هموم، ولا تخافي من تبدل حال، فلطالما تعاقب بعد الليل النهار.

لا تبالي إن لم يعجبهم كلامك أو ملابسك أو لون شعرك أو طلاء أظافرك، ولا تسمحي لأحد بأن يفكر نيابة عنك أو يهز ثقتك بنفسك.

لا تبالي إن سقطتِ يوماً ولم تجدي من يشد على يديك لتنهضي، فبعدها حتماً سيشتد عودكِ.

لا تتخلي عن أحلامك وإن تأخرت، فكل الأمنيات تأتي لكن في الوقت الذي يناسبك.

لا تبالي ولا تملي وحاولي، فخلف كل أمنية عظيمة صبر عظيم حتى وإن ضاق صدرك.

لا تخجلي من ضعفكِ ولا تخبئي دموعكِ أو قلقك فكل ذلك يغسلك ويعيد بناء قوتك.

لا تبالي إن تركوكِ أو خانتكِ أعز صديقاتك أو أفشت سرك، فبعض الوجع شفاء وراحة لقلبك.

لا تنتظري الوهم ولا تحبي من يتخلى عنك ويخذلك ولا تردي النصيب بقول «لا» ولا تسألي أحداً إلا خالقك.

لا تبالي بما يقولونه عنك، المهم نقاء روحك وطيب خلقك وصلاح دينك.

لا تبالي ولا تنزعجي من الوقت إن لم يسعفك أو يكفي طموحك، وتفاءلي، وانتظري شمس الغد لتشرق فوق أرضك وتنبت زرعك.

ابنتي، هذه كلماتي ونصائحي، سياج من خبرة سنوات عمري فتمسكي به رغم أني أعلم جيداً كم هو مختلف عالمكِ.

ابنتي، في قلبك كون فسيح سقفه السماء، وأحلام بلون الفرح لا تعترف بالمستحيل تبحث دوماً عن صورة لا تكتمل إلا في خيالك.

ابنتي، كم هي قاسية تلك الحياة أحياناً كثيرة، فتعلمي أن تكوني محاربة بقوة إيمانك تارة وتارة أخرى بالرضا والتسليم بخيرية أقدارك.

ابنتي، اختاري بعناية رفقتكِ وتعاملي بشرف وأمانة، فلن يأخذ أحد رزقتك، وتنافسي مع نفسك قبل محيطك وحسّني كل يوم مخبرك ومظهرك.

ابنتي، كوني سنداً لمن حولك، وانشري أينما حللتِ خيركِ وتعلمي العطاء في كل الأحوال وتحسسي مواضع خطوتك.

ابنتي، احرصي على سمعتك وحافظي على وقتك وتمسكي بحبل الله المتين، ولا تفلتي أبداً يديك منه، فهو أمانك وحصنك ومصدر سعادتك.

ابنتي، كوني جميلة في كل وقت، وفخورة بأصلك وبارة بأهلك، واعلمي أن استقامة عودك وعزوتك مصدرها جذورك، ولا تبالي أبداً لبريق القشور فلن يدوم إلا معدنك.

• تعلّمي أن تكوني محاربة بقوة إيمانك تارة وتارة أخرى بالرضا والتسليم بخيرية أقدارك.

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