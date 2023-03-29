العميل مساهم فعّال في جودة المشروع العقاري

العملاء أو المستهلكون من أهم الأطراف مساهمة في دفع عجلة الأسواق العقارية، حيث تتوقف عمليات نجاح أو فشل المشروعات العقارية على مدى إقبال ورضا العملاء وتقبلهم للمنتج العقاري المطروح في السوق، وبذلك يمكن للعملاء المساهمة في إيجاد منتج عقاري مرغوب فيه بالسوق، ويمكنهم المساهمة بفاعلية في تحسين جودة المشروعات العقارية التي تطرح في السوق.

لكن هذا الامر يتوقف على مدى قابلية المطورين لتقبل الرأي الآخر وأخذ ملاحظات وانتقادات واقتراحات العملاء بعين الاعتبار، ولكي ينجح الأمر على المطورين ومختلف الشركات العقارية بما فيها شركات التسويق، الاستماع جيّدا للعملاء وتخصيص قنوات لتمكينهم من التواصل معهم مباشرة وطرح آرائهم عن المشروع.

«اقترح إضافة خدمات جديدة بالمشروع تلبي حاجاتك»، أو «أبدي رأيك بحيادية عن المشروع أو الوحدة»، هذا ما يفتقده القطاع العقاري وهمزة الوصل التي يمكنها الربط بين رغبات العملاء ومنتجات المطورين.

يزخر عالم العقارات اليوم وفي ظل التوسع التكنولوجي واستخدام الواقع الافتراضي بالعديد من الأفكار والتصورات القابلة للتطوير والتنفيذ على أرض الواقع، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، حيث يمكن للمطور أن يجد أفكارا بنّاءة لدى المتعاملين خارج نطاق الشركة أفضل من تلك الأفكار التي يقترحها القسم الداخلي المعتمد لديه، ولتنجح كمطور في ذلك، عليك أن تحول عميلك إلى شريك لك في ابتكار وتصميم مشروعك العقاري، ولكي تحقق هذه الخطوة عليك أن تمتلك الجرأة والقدرة الكافية لتطلب منه ذلك.

وبخطوات بسيطة، تبدأ فتح قنوات تواصل مع العملاء لإبداء رأيهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات والمرافق التي يفتقدها المشروع العقاري، وتنظيم استطلاعات الرأي أو لقاءات مفتوحة للتعرف على التفاصيل التي تهم العملاء، ومنحهم الفرصة لإبداء رأيهم حول المنتجات العقارية المقدمة، سواء من خلال التواصل المباشر أو من خلال التعليق على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

المشروع العقاري مهما كانت كلفته ضخمة ومهما كان تصميمه مبتكرا، إذا لم يلبّ رغبات واحتياجات العملاء فلن يكون مشروعا ناجحا، ولهذا يعتبر العملاء من أهم الأطراف التي تسهم في تقييم مستوى جودة المشروعات العقارية، إذ يمكنهم تقديم العديد من الملاحظات والتعليقات والاقتراحات وحتى الغوص في التفاصيل الدقيقة التي تساعد على تلبية احتياجاتهم ومدى انطباعهم العام عن المشروع، ويمكن للمطورين العقاريين استخدام هذه الملاحظات في عملية مراجعة المشروع وتحسينه.

بشكل عام، تفاعل العملاء مع المشروع العقاري لا يسهم فقط في تحسين جودته، بل وكذلك ضمان استمراريته في السوق، ومن المهم أن يستمع المطورون إلى كل ملاحظات العملاء وتعليقاتهم بشكل مستمر وخلال المراحل المختلفة للمشروع وليس فقط للشكاوى كما هو معتمد عند الغالبية حاليا، ويعملوا على تنفيذها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وذلك لضمان الحصول على مشروع عقاري ذو جودة عالية يتلاءم مع احتياجات العملاء ويوافق الطلب في السوق.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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