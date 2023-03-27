القيمة العادلة للعقار

يركز المستثمر العقاري قبل ضخ أمواله، غالباً، على تحديد القيمة العادلة الحقيقية للعقار، لتحديد حجم المكاسب المتوقعة، والحصول على أفضل ربحية ممكنة.

وفي ظل ارتفاع الطلب العقاري في إمارة دبي للمستثمرين المحليين والأجانب من شتى الجنسيات، وزيادة أسعار العقار بنسب قياسية منذ جائحة «كورونا»، تجد أسعار العقارات لاتزال ضمن النطاق المقبول، وعند القيمة العادلة الحقيقية، ويجنبها حدوث فقاعة عقارية وفق ما أفادت به تقارير الأبحاث العالمية.

وبحسب ما تظهره الدراسة السنوية الأخيرة لبنك «يو بي إس» حول مؤشر فقاعة العقارات العالمية، فإن تقييم دبي يعكس عدم وجود اختلالات في أسواق الإسكان العمرانية، والأسعار ملائمة وعند مستواها العادل.

وبلا شك، فإن استمرار الطلب القوي على الاستثمار في بيئة ذات معدل إيجابي يعزز مواصلة وتيرة صعود الأسعار في القطاع العقاري الواعد في دبي.

لقد وصل القطاع العقاري إلى درجة كبيرة من النضج، وتحسّن عوامل السوق الداعمة، وقوة الطلب على فئات العقارات السكنية، لنجد بعض المطوّرين العقاريين في الفترة الماضية يبالغون في تسعير العقارات الفاخرة في دبي.

وتعد المبالغة في التسعير ليست سلبية للسوق العقارية، إنما دائماً تكون إيجابية في حال أن الطلب في السوق لديه قدرة على استيعاب العقارات المطروحة من قبل هؤلاء المطوّرين.

تعتمد دبي على مقومات أساسية عدة تدعم انتعاش القطاع العقاري، سواء البنية التحتية أو الخدمات المتقدمة، أو التشريعات المنظمة التي تحافظ على حقوق الجميع، وكل ذلك يضمن إنجاح أي نشاط استثماري جاد وطموح، لتصبح الإمارة من أفضل المراكز المالية حول العالم، وبالتالي يكفل هذا استمرار الطلب القوي على العقارات بشتى فئاتها، لذا، فإن التسعير المرتفع لعقاراتها، وإن لم يجد له صدى على المدى القصير، فقد يكون مناسباً على المديين المتوسط والطويل، لاسيما مع استقرار الأسعار الحالية عند قيمتها العادلة.

كما تحوز عقارات دبي على ثقة كبيرة في ظل الفرص المغرية التي قدمها ولايزال القطاع العقاري، إذ تشهد مبيعات العقارات الفاخرة في دبي مستويات قياسية منذ الجائحة، وتحوز دبي اهتمام الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

أما الوصول إلى هذه المستويات، فهو بلا شك نتاج عمل هيئات تنظيمية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، والتي أثبتت في الفترة الماضية مدى صدقيتها وسلامة تشريعاتها، ما أسهم في جذب الكثير من أثرياء العالم للاستثمار في عقارات دبي، فضلاً عن الفاعلين داخل السوق بشتى تخصصاتهم من مطوّرين عقاريين، ومقاولي بناء، ووسطاء.

• القطاع العقاري وصل إلى درجة كبيرة من النضج، وتحسّن عوامل السوق الداعمة، وقوة الطلب على فئات العقارات السكنية.

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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