يوفر الاستثمار العقاري في دبي العديد من الخيارات والفرص الجاذبة، التي تضمن عائداً مضموناً، لكنه متغير وغير ثابت، مثله في ذلك مثل معظم أنواع الاستثمار الأخرى.

ويعتمد العائد الاستثماري الجيد في عقارات دبي، سواء في الفلل أو الشقق السكنية أو الوحدات التجارية، على عوامل عدة، تشمل تحسن عوامل السوق الداعمة، مثل الطلب القوي، والنشاط الاقتصادي الكبير، واختيار الفرصة الاستثمارية الجاذبة في المكان المناسب بالسعر المناسب.

ومع زيادة أسعار الفائدة في السوق، ستكون مشروعات العائد المضمون مجزية أكثر من المشروعات الأخرى التي بها مخاطرة، إلا أن المشروعات الحقيقية من هذا النوع تتميز بانخفاض العائد المسجل، وفي بعض الأحيان يكون العائد الاستثماري للشقق أقل مقارنة بالعائد الجيد للفلل، في ظل تحمل أصحاب الشقق دفع فاتورة الكهرباء والمياه وإجراء الصيانة الدورية مثلاً.

في المقابل، أرى المشروعات العقارية التي تُروج على أن لديها عائداً استثمارياً مضموناً، يصل في بعض الأحيان إلى 10% أو حتى 15%، هي مشروعات بحاجة إلى مزيد من التمحيص للتأكد من تلك النسبة.

بالتأكيد المشروع ذو العائد العقاري المضمون غير مجدٍ، ويجب قراءة بنود العقد بدقة من قبل المشتري، لأن بعض البنود يحتاج إلى مزيد من الإيضاح لدى بعض المستثمرين.

وهناك بعض الشركات التي تروج لتحقيق عوائد تصل إلى 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، ثم ستقوم الشركة برد المبلغ الذي دفعه المستثمر، وهذا أمر لا أراه «منطقياً».

فالقطاع العقاري المستدام الذي أصبح تتميز به دبي حالياً، يخضع لعوامل العرض والطلب، وبعض المطورين يروجون للاستثمار العقاري بعائد ثابت، ولمدة تصل إلى خمس سنوات، ويشتمل العقد المبرم على تحقيق عائد استثماري مضمون بطريقة قد لا تتوافق مع واقع السوق أحياناً، لاسيما أن بعض العقود ينص على تحقيق عائد ثابت من دخل العقار، وليس من سعره.

ولو كان هذا الأمر ناجحاً بشدة لأثار اهتمام تجار العقار الكبار في السوق الذين لا يستثمرون في هذه المشروعات، أو حتى اهتمام البنوك الموجودة في الدولة، لأن كل بنك لديه قسم للاستثمار العقاري، ويملك محفظة عقارية.

ومن هذا المنطلق لا يحظى الاستثمار في المشروعات العقارية المضمونة بإقبال واسع، نظراً لأن سعر العقار ثابت، سواء ارتفعت السوق أو هبطت، حتى مع ارتفاع الإيجارات يثبت سعر العقار، في ظل عدم الالتزام من قبل المطورين بالعوائد المضمونة، وترويجهم لها يكون بغرض جلب الزبائن، ما يزيد من حالة عدم اليقين داخل السوق.



العائد الاستثماري الجيد في عقارات دبي يعتمد على عوامل عدة، تشمل الطلب القوي، والنشاط الاقتصادي، واختيار الفرصة الجاذبة في المكان المناسب بالسعر المناسب.



رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»



@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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