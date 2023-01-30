عقارات دبي.. فرصة استثمارية للجميع

لطالما كانت ولاتزال دبي، حلم المستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، إذ تُعدّ الإمارة خياراً مفضلاً ومثالياً لكثيرين، بهدف العمل والعيش والاستقرار فيها، سواء للعائلات أو الأفراد.

وفي سبيل ذلك، تزخر السوق العقارية في دبي بالعديد من الخيارات الفريدة من نوعها، التي تتمتع بقيمة لا مثيل لها في أي سوق عقارية أخرى، وفي أفضل المواقع في جميع أنحاء الإمارة، وذلك فيما لو قمنا بالمقارنة مع مدن عقارية عالمية أخرى.

وتقدم سوق دبي العقارية خيارات متنوّعة من الاستوديوهات إلى الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو أكثر، إضافة إلى الـ«تاون هاوس» مع توافر المرافق والخدمات الأساسية، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع الشرائح من الأفراد وحديثي الزواج والعائلات.

كما توفر سوق دبي منتجاً عقارياً متنوّعاً يناسب جميع الفئات، خصوصاً ذات الملاءة المالية المتوسطة، التي يمكنها شراء عقار في الإمارة بقيمة تبدأ من 500 ألف درهم إلى مليون درهم.

وتتوافر أيضاً خيارات الشراء بالتقسيط و«الكاش»، أو عبر سداد دفعات ميسّرة، ما يشجع على الاستثمار في عقارات دبي للفئات ذات الملاءة المالية المنخفضة نسبياً، حيث تستطيع هذه الفئة شراء استديو أو شقة غرفة وصالة في بعض المناطق.

أما الفئة ذات الملاءة المالية الكبيرة، فيمكنها شراء الشقق غرفة وصالة أو شقق غرقتين وصالة أو أكثر بأسعار تفوق المليون درهم، وسط توافر العروض الميسّرة المشجعة لاقتناء عقار يناسب الوضع المالي للأسرة.

كما أن هناك طلباً قوياً متوافراً بقطاع الفلل الكبيرة والشقق الفاخرة، التي تتجاوز أسعارها 10 ملايين درهم فأكثر، إضافة إلى توافر العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم لأصحاب الثروات والمليارديرات من جميع أنحاء العالم.

هذا التنوّع الفريد الذي يناسب جميع الأذواق والفئات المالية المختلفة، يأتي بجانب ما توفره دبي من بنية تحتية عالمية المستوى تتوافق مع تطلعات الجميع، فضلاً عن التشريعات التنظيمية داخل السوق، التي جعلت دبي أحد أفضل الأنظمة العقارية حول العالم، ما يسهل دخول السوق والخروج منها مع تحقيق عائدات جيدة.

هذا إلى جانب عامل الأمن الذي تتمتع به الإمارة لتكون في المراتب الأولى للمدن الأكثر أماناً، كذلك الفرص المتوافرة في المجالات كافة، وتسهيلات تأسيس الأنشطة التجارية وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب الضرائب الصفرية على المعاملات العقارية، ما يشجع على عمليات البيع والشراء، وإبرام صفقات استثمارية عدة، وتحقيق أرباح كبيرة.

ووصلت السوق العقارية في دبي إلى درجة من النضج حسّنت من تجربة التعامل داخل السوق، وزادت مستويات الشفافية مع وجود هيئات تنظيمية فاعلة، مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري، فضلاً عن مطوّرين عقاريين كبار ومتوسطي الحجم، ووسطاء عقاريين يقدمون أفضل الخدمات.

أرى أن القطاع العقاري في دبي حقق مستويات تاريخية من المبيعات العقارية في عام 2022، ولن يتوقف مع استمرار زخم الطلب، وسيتجاوز هذه المستويات في العام الجاري، ولايزال هناك مساحة لزيادة مستويات الأسعار، ما يوفر مزيداً من المكاسب للمستثمرين الحاليين، ويشجع على جذب مستثمرين جدد، لذا إذا كنت تفكر في الاستثمار، أياً كانت ملاءتك المالية فلا تتردد في اقتناص الفرص.

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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